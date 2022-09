Morata ar vārtiem pēdējās minūtēs ieved Spāniju UEFA Nāciju līgas finālturnīrā

Spānijas futbolisti otrdien Portugālē svinēja uzvaru UEFA Nāciju līgas A līgas grupas mačā, apsteidzot Portugāli un iekļūstot Nāciju līgas finālturnīrā.

Portugāle mājās ar 0:1 (0:0) zaudēja Spānijai un ļāva apsteigt sevi pretiniekiem.

Vienīgos vārtus 88.minūtē guva Alvaro Morata.

Otrā spēlē Šveice Sentgallenā ar 2:1 (2:1) pārspēja Čehiju, kura jau pirms šīs spēles bija zaudējusi cerības palikt A līgā.

29. un 30.minūtē mājiniekiem divus vārtus guva Remo Freilers un Brils Embolo, bet 45.minūtē vienus vārtus atspēlēja Patriks Šiks.

61.minūtē iespēju izlīdzināt rezultātu garām palaida Tomāšs Součeks, kurš 11 metru soda sitienu mēģināja raidīt vārtu kreisajā stūrī, taču vārtsargs Janns Zommers uzminēja sitiena virzienu. Turklāt sitiens vairāk trāpīja pa vārtu vidu nekā stūrī.

73.minūtē bumba vēlreiz pabija viesu vārtos, taču Rubenam Vargasam video atkārtojums apstiprināja aizmugures stāvokli pirms vārtu gūšanas.

A2 grupā ar 11 punktiem uzvarēja un "play-off" turnīrā iekļuva Spānija, ar desmit punktiem otrā bija Portugāle, bet trešā ar deviņiem punktiem - Šveice, kamēr Čehija ar četriem punktiem būs spiesta nākamreiz cīnīties B līgā.

A līgas finālturnīrā pirms tam bija iekļuvušas Nīderlandes, Horvātijas un Itālijas izlases.

B līgas otrajā grupā Albānija mājās spēlēja 1:1 (1:0) ar Islandi, abām saglabājot vietu līgā.

A līgā iekļuva Izraēla, kura četrās spēlēs sakrāja astoņus punktus. Islande visas spēles aizvadīja neizšķirti un sakrāja četrus punktus, bet Albānija finišēja ar diviem punktiem. Uz C līgu izkrita no starptautiskajām sacensībām iebrukuma Ukrainā dēļ diskvalificētā Krievija.

Pirmajā grupā uzvarēja un līgu augstāk spēlēs Skotija, kas viesos spēlēja 0:0 ar Ukrainu, maču aizvadot Polijas pilsētā Krakovā.

Otrā cīņā Īrija mājās pieveica Armēniju ar 3:2 (1:0).

Skotija sešās spēlēs tika pie 13 punktiem, Ukraina sakrāja 11 punktus, Īrija - septiņus punktus, bet līgu zemāk nākamsezon spēlēs Armēnija, kura sakrāja trīs punktus.

Ceturtajā grupā uzvaru svinēja Serbija, kura pēdējā cīņā viesos ar 2:0 (1:0) pieveica Norvēģiju.

Otrā cīņā Zviedrija un Slovēnija spēlēja neizšķirti - 1:1 (1:1).

Serbija sakrāja 13 punktus, Norvēģija - 10, Slovēnija - sešus, bet līgu zemāk nāksies spēlēt Zviedrijai, kura izcīnīja četrus punktus.

Visbeidzot C līgas otrajā grupā ar 15 punktiem uzvarēja Grieķija, izcīnot ceļazīmi uz B līgu. Otrā ar deviņiem punktiem bija Kosova, bet trešā ar pieciem punktiem - Ziemeļīrija. Arī Kipra sakrāja piecus punktus, taču tai būs jāpiedalās izslēgšanas spēlēs par palikšanu līgā.

Pēdējās cīņās Grieķija mājās pieveica Ziemeļīriju ar 3:1 (1:1), bet Kosova - Kipru - 5:1 (2:0).

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs norit trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.