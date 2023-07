Morozs: atbildes mačā pret 'Makedonija' ar bumbu būs jāspēlē gudri

Latvijas futbola komanda RFS pirms ceturtdienas UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes mača Jūrmalā gatavojas Ziemeļmaķedonijas kluba "Makedonija" pretuzbrukumiem, pirmsspēles preses konferencē trešdien teica RFS galvenais treneris Viktors Morozs.

Pirms nedēļas pirmās kārtas pirmajā mačā viesos RFS ar 1:0 pārspēja Skopjes "Makedonija" vienību.

"Zinām pretinieka kvalitātes, kas ietver arī ātros uzbrukumus. Pat divi spēlētāji skrien uzbrukumā vienā malā, kas ir ļoti bīstami. Pie tā arī piestrādājām un runājām par to ar spēlētājiem," uzsver treneris.

"Mums būs gudri jāspēlē ar bumbu un jāsedz bīstamās zonas, ko viņi varētu izmantot prettriecieniem," skaidro Morozs.

Viņš arī atzīmēja, ka pretinieki mīl spēlēt ar bumbu un ka pirmajā mačā izbraukumā RFS futbolistiem izdevās neļaut mājiniekiem to darīt, it īpaši pirmajā puslaikā. To pašu RFS mēģinās darīt arī ceturtdien savā laukumā.

"Uzskatām, ka esam pilnībā gatavi spēlei. Ļoti labi aizvadījām iepriekšējo cīņu Latvijas kausā. Arī pirms tam izbraukumā pret Skopjes vienību sasniedzām labu rezultātu, un tikai ar domu par uzvaru iziesim laukumā arī rīt," stāsta treneris.

Viņš uzsvēra, ka pēcspēles sitieniem treniņos nav veltīta liela uzmanība, jo viens ir sist šos sitienus treniņos, bet pavisam cits - stresa apstākļos spēlē. Tāpēc to treniņos uztrenēt nav iespējams.

Morozs paslavēja savus futbolistus par Latvijas kausa spēli ar "Jelgavu" (3:0), kurā laukumā bija gandrīz pilnīgi cits sastāvs nekā iepriekšējā spēlē Skopjē, un bilda, ka vairāki futbolisti pietuvojās pamatsastāvam, bet īpaši izcēla Jāni Ikaunieku, apstiprinot, ka viņam varētu būt liela loma arī ceturtdienas spēlē.

Savukārt savainotā Jevgeņija Nerugala atgriešanās laukumā ceturtdien mačā ar "Makedonija" noteikti nenotiks.

Spēle ceturtdien Jūrmalas stadionā "Sloka" sāksies plkst.18.30.

Šī pāra uzvarētāja divu spēļu summā otrajā kārtā stāsies pretī azerbaidžāņu Masaziras "Sabah".

Grupu turnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārtu.

UEFA Konferences līgā ir Eiropā trešais spēcīgākais klubu turnīrs un tiek rīkots trešo sezonu.

Fināls notiks 2024.gada 29.maijā, bet tā norises vieta vēl nav noteikta.

Iepriekšējās sezonas finālā Vesthemas "United" futbolisti finālā ar 2:1 pārspēja RFS pretinieci grupu turnīrā Florences "Fiorentina".