Morozs: gatavojām komandu tā, lai tā cīnītos, nevis vienkārši sēdētu aizsardzībā

Latvijas čempiones futbolā RFS galvenais treneris Viktors Morozs pauda lepnumu par izcīnīto neizšķirtu UEFA Konferences līgas grupas pirmajā mačā pret Florences "Fiorentina". Treneri vienību gatavojuši kārtīgai cīņai, ne sēdēšanai aizsardzībā.

RFS ceturtdien UEFA Konferences grupu turnīrā debitēja ar 1:1 grupas favorīti "Fiorentina". Pirmie vadību ieguva Florences komandas futbolisti, bet Rīgas klubs 74. minūtē rezultātu izlīdzināja pēc Andreja Iliča precīzā sitiena.

"Esmu ļoti lepns par šo rezultātu un savu komandu. Šim mačam gatavojāmies ļoti nopietni. Mēs ļoti cienām "Fiorentina", zinām šī kluba vēsturi. Mums šis ir perfekts rezultāts. Spēlētāji bija gatavi izpildīt spēles plānu. Gatavojām komandu tā, lai tā cīnītos, nevis vienkārši sēdētu aizsardzībā," preses konferencē uzsvēra Morozs.

"Apzinājāmies, ka "Fiorentina" ir spēcīga komanda, kas centīsies mūs nospiest. Protams, mūsu pusē bija veiksme, arī Pāvels Šteinbors vairākkārt lieliski atvairīja sitienus. Pats svarīgākais, ka mums laukumā bija sava struktūra, mēs par to cīnījāmies un mums bija pretuzbrukumi," akcentēja treneris.

Morozs uzslavēja ceturtdien Florences stadionā valdījušo atmosfēru, kaut gan arēna bija aizpildīta vien par ceturtdaļu – maču klātienē noraudzījās ap 11 000 cilvēku, kaut gan tribīnes spēj satilpināt ap 43 000 interesentu.

"Gatavoties šai spēlei nebija viegli, jo nebija daudz laika. Mums spēles ir katru trešo dienu. No taktikas viedokļa pirmo reizi, kopš strādāju pie RFS stūres, spēlējām ar tādu shēmu. Spēlētājus nebija viegli sagatavot. Esmu priecīgs, ka viņi saprata un uzticējās," slavēja treneris.

Speciālists arī bija apmierināts ar laukumā uz maiņu nākušo priekšējās līnijas futbolistu Kevinu Frīzenbihleru. Pēc viņa iznākšanas nedaudz mainījusies RFS sistēma.

"Kevins sāka spēlēt zem uzbrucēja. Mums šādi izdevās vairāk tikt pie bumbas un izdarīt arī kādu spiedienu," gandarīts bija Morozs. "Pēc spēles ar Somijas klubu HJK mums ar Kevinu bija nopietna saruna, jo viņš nepildīja to, ko runājām. Manuprāt, viņš saprata, ka arī iziešana laukumā uz maiņu ir nopietna loma un tā var ietekmēt rezultātu. Kevins mūsu komandā ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kuri var spēlēt gan sākumsastāvā, gan uz maiņu. Sākot spēli no rezervistu soliņa, Kevins nekļūst mazāk vērtīgs. Pēdējā laikā esmu ļoti apmierināts ar viņa sniegumu."

Frīzenbihlers pēdējos RFS komandas Eirokausu mačos spēlējis lielu lomu, jo tieši pēc viņa asā centrējuma bumbu savos vārtos Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas izšķirošajā mačā raidīja "Linfield" futbolisti. Tas bruģēja Latvijas čempiones ceļu pretī grupu turnīram.

"Pēc gūtajiem vārtiem bija lielas emocijas. Esmu ļoti priecīgs par Iliču. Viņš aizvadīja ļoti labu spēli. Redzējām, ka pretinieku centra aizsargi ar viņu netika galā. Viņš izskatījās nevainojami," sprieda Morozs. "Ar Iliču cīnījās pat centra pussargi, lai būtu iespēja paņemt otrās bumbas. Lai Emersonam būtu iespēja skriet aiz muguras. Iličs bija pelnījis šos vārtus."

RFS nākamajā mačā "Skonto" stadionā uzņems Skotijas vienību Edinburgas "Hearts", 6.oktobrī mājās cīnīsies ar Stambulas "Bašakšehir", 13. un 27.oktobrī viesosies Stambulā un Edinburgā, bet grupu turnīra pēdējā spēlē Rīgā būs atkārtots duelis ar "Fiorentina" futbolistiem.