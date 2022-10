Morozs pirms mača pret jaudīgo 'Bašakšehir': grūti atrast nianses, kuras varam izmantot savā labā

Latvijas čempionvienībai futbolā RFS būs grūti atrast priekšrocības mačā ar Stambulas "Bašakšehir", taču rīdzinieki centīsies izmantot jebkuru niansi pozitīva rezultāta sasniegšanai, trešdien notikušajā preses konferencē uzsvēra komandas galvenais treneris Viktors Morozs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RFS un "Bašakšehir" ceturtdien plkst.22 "Skonto" stadionā sāks UEFA Konferences līgas grupu turnīra A apakšgrupas trešo spēli. Tajā pat laikā Edinburgā vietējā "Hearts" cīnīsies ar Florences "Fiorentina".

RFS grupu turnīrā debitēja ar negaidītu neizšķirtu 1:1 pret "Fiorentina", bet otrajā spēlē mājās ar 0:2 atzina "Hearts" pārākumu. Savukārt Stambulas futbolisti pārliecinoši uzvarēja abos aizvadītajos mačos - 4:0 Edinburgā pret "Hearts" un 3:0 mājās pret "Fiorentina".

"Spēlēsim pret grupas līderi - ar komandu, kas šajā sezonā ļoti labi spēlē visos turnīros. Loti stiprs pretinieks, arī rezultāti to apliecina. Gatavojamies ļoti nopietnai spēlei," uzsvēra Morozs.

RFS pussargs Artūrs Zjuzins nav spēlējis kopš augusta, nedēļas nogalē pēc mēnesi ilgas pauzes laukumā atgriezās Alfusejns Džata, bet uzbrucējs Andrejs Iličs izlaidis pēdējos divus virslīgas mačus.

"Noteikti, ka viņi nav gatavi uz visiem 100%, bet daži no viņiem ir tuvu tam. Iespējams, kādu no viņiem rītdien varēs redzēt laukumā, taču pagaidām to nevēlos atklāt. Dinamika ir pozitīva un ar katru dienu stāvoklis uzlabojas, taču ne visiem ir optimālā fiziskā kondīcija," skaidroja Morozs.

Tāpat RFS stūrmanis atzina, ka pēc rudens iestāšanās "Skonto" stadiona laukuma kvalitāte nav tā labākā. "Taču grēks sūdzēties, ņemot vērā to, kādi šeit ir laikapstākļi, tā ka varu teikt, ka viss ir kārtībā," teica treneris.

Iepriekšējā mačā pret Edinburgas "Hearts" Morozs tika noraidīts no laukuma, tādējādi rītdienas mačā viņš nevarēs būt ar komandu uz RFS soliņa.

"Pirms mača izrunāsim taktiku un futbolisti to centīsies realizēt laukumā. Ir savs plāns, kuru pārrunāsim, un kopā ar komandu būs Vladimirs Žavoronkovs, kurš mani aizvietos. Iepriekš šādās situācijās viņam labi sanācis vadīt komandu," atklāja Morozs.

"Bašakšehir" oficiālajos mačos nav zaudējusi vairāk nekā 20 spēlēs un pēdējo neveiksmi piedzīvoja martā.

""Bašakšehir" spēlē ļoti saturīgu, modernu un fizisku futbolu ar ļoti kvalitatīviem spēlētājiem. Grūti atrast nianses, kuras varam izmantot savā labā. Taču mums ir savs plāns, esam apzinājuši situācijas, kuras varam izmantot, lai pārtrauktu šo sēriju. Mēģināsim darīt visu, kas atkarīgs no mums. Neatkarīgi no tā, kurā līmenī spēlējam, cenšamies to darīt katrā cīņā. Kāds būs rezultāts? To redzēsim pēc spēles. Pretī ir ļoti solīda komanda, kurā ir tādi spēlētāji, kā, piemēram, Lukass Biglija, kuram ir daudz spēļu Argentīnas izlasē. Ir patīkami, ka varam būt šajā līmenī un cīnīties ar tādiem spēlētājiem, tas ir bonuss," stāstīja Morozs.

Arī RFS uzbrukuma līderis Iličs atzīmēja, ka komanda ir gatava ceturtdien gaidāmajam duelim.

"Būs grūti pret grupas līderi, bet esam gatavi atdot no sevis maksimumu, lai cīnītos par punktiem. Pats personīgi esmu par 100% gatavs mačam, lai gan pēdējā laikā neesmu daudz spēlējis," solīja Iličs.

A apakšgrupā pēc divām spēlēm Turcijas klubam ir seši punkti, Skotijas vienībai - trīs punkti, bet Latvijas un Itālijas komandām - pa punktam.