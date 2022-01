'MVP': Antarktīdas maratona čempione, sporta miljardieri un Dukuru izredzes olimpiādē

Patiešām iedvesmojoši stāsti par Latvijas sportistiem ir diezgan liels retums, varbūt tāpēc tīri subjektīvi – vieni no foršākajiem, kurus pastāstīt. Pagājušajā nedēļā MVP krātuvi papildināja viens izcils ekspemplārs, par ko paldies Evijas Reines paveiktajam un atsaucībai. Par to un arī visu pārējo – pirmdienās ierastais nedēļas atskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvara pašai pār sevi. Evijas Reines Antarktīdas ledus maratona piedzīvojums

Foto: Mārtiņš Zilgalvis/F64

Evija Reine atgriezusies no Antarktīdas, kur kļuva par pirmo latvieti, kas noskrējusi "Antarctic Ice Marathon" zemeslodes galējos dienvidos. Distancē pavadot četras stundas sešas minūtes un 11 sekundes, viņa laboja astoņus gadus senu sieviešu trases rekordu. Tomēr šis nav stāsts tikai par skaitļiem un rekordiem. Arī par gribasspēku, piepildītiem sapņiem un upuriem, ko nākas nest to labā. Turklāt Evija pat nedomā apstāties. Nākamais galamērķis – Ziemeļpols!

Lasīt vairāk

Santīmu nekrāsi, pie miljarda netiksi. Investīciju ģēnijs Lebrons Džeimss

Foto: AP/Scanpix/LETA

Lebronam Džeimsam jau pusaudža gados prognozēja spožu nākotni NBA, un viņš šīs cerības attaisnoja ar uzviju. Taču viņa paveiktais ārpus laukuma ir ne mazākas apbrīnas vērts. Šaurā, bet spējīgā biznesa komanda, kas pulcēta ap spēlētāju, turpina ģenerēt biznesa brīnumus. Vienalga audio austiņas vai Premjerlīgas futbols, filmu studija vai kedas, pudele tekilas vai picas šķēle – viss nes peļņu! "Viss, kam viņš ķeras klāt, pārvēršas zeltā..." apliecina bijušais komandas biedrs.

Lasīt vairāk

Krievs vācu kamanās, ķīniešu 'petarde', apātiskais čempions... Dukuru šķēršļi ceļā uz zeltu

Foto: F64

Pagājušajā nedēļā uzvarot posmā Vinterbergā, mēnesi pirms olimpiskajām spēlēm Martins Dukurs kļuvis par skeletona Pasaules kausa līderi. Pirms tam gadu mijā Siguldā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Tomass – pēc ziemas sporta veidos unikāla 18 gadu pārtraukuma. Vai tas liecina, ka Dukuru projekts pareizi sadalījis spēkus un gaidāmajās olimpiskajās spēlēs gatavs paveikt to, kas allaž izslīdējis starp pirkstiem visās iepriekšējās?

Lasīt vairāk

Tāpat pagājušajā nedēļā sīkāk papētījām autosporta karaliskās klases šābrīža tikumus – mēģinot saskaitīt tos braucējus, kuri F-1 patlaban atrodas mazāk sava talanta, vairāk – sava tētuka vai citu ietekmīgu labvēļu biezā naudas maka dēļ. Proporcija, jāatzīst, kaitinoši nesamērīga... Savukārt Agris Suveizda pavēra pašreizējās Čempionu līgas kausa turētājas Londonas "Chelsea" aizkulises, kur daudzu panākumu pamatā ir kāds ģeniāls prāts, kas pieder vienai noslēpumainai dāmai – Romāna Abramoviča uzticamajai līdzgaitniecei vēl kopš mežonīgajiem deviņdesmitajiem Marinai Granovskai. Nekādas saistības ar futbolu – tāds bijis viņas spēcīgākais trumpis futbola biznesā...

Kas gaidāms "MVP"

Nedēļa solās būt ļoti daudzveidīga un kolorīta. Šodien jau iesākām ar Raimonda Rudzāta komentāra sleju par tēmu, ko lielākoties apspriež šaurā lokā, pieklusināti un ar smīniņu, proti – kāpēc sportistu viedoklis cilvēku acīs ir brāķa prece un atlētus kā sugu sabiedrībā uzskata par intelektuāli ne pārāk jaudīgiem eksemplāriem... Aprunājoties ar avotiem Kristapa Porziņģa lokā, mēģināsim salikt dažus punktus uz i par to, kas ar Latvijas labāko basketbolistu noticis šosezon un kas gaida tuvāko mēnešu un varbūt gadu laikā, pastāstīsim, kāpēc no skatuves pazudis viens no pašmāju interesantākajiem treneriem, kā arī iepazīstināsim ar vienu no pēdējā laika spilgtākajiem jaunpienācējiem Latvijas hokejā. Būs rindas no Armanda Pučes, apbrīnojams stāsts par kādu ļoti atšķirīgu puisi, kas par spīti savām fiziskajām nepilnībām pamazām plūc laurus basketbola laukumā, un laikmetam raksturīga tēma – par duršanu un neduršanu plecā...