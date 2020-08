'MVP': bobsleja un skeletona drāma, jauna sporta filma un Puče par politiku sportā

Vasara pamazām kravā čemodānus, atbrīvojot telpas rudenim – tas jūtams gan gaisā, gan arī sporta kalendārā. Nav pārsteigums, ka pagājušajā nedēļā MVP slejās jau pieskārāmies ziemai un ledum... Uzsākot digitālā žurnāla darbības trešo mēnesi: prieks par katru, kurš jau ir kopā ar mums, izgaršo lasītprieku, remdē zinātkāri un atbalsta profesionālu žurnālistiku – paldies jums! Tieši tāpat – laipni gaidīts pulkā ikviens, kas līdz šim palicis malā! Atgādinot, ka joprojām un nemainīgi – iepazīšanās versijā pirmās divas nedēļas MVP saturs pieejams tikai par vienu eirocentu.

Atkarības, depresija un pašnāvības – vai sekas galvas traumām bobslejā un skeletonā?

Foto: Scanpix/LETA

"Dažas dienas vēlāk viņš piezvanīja no Fiškrīkas parka netālu no Kalgari – šoreiz, lai atvadītos. Nākamajā dienā 32 gadus veco Vudu atrada pakārušos kokā..." Skarbi atklājumi par bobsleja un skeletona atlētu mentālās veselības likstām pēc karjeras beigām – tēma, ko nesen aizsācis pasaulē pazīstamais izdevums "The New York Times", un kas aktuāla arī pie mums – jo stāsts par sporta veidiem, kas pagājušajā desmitgadē Latvijai atnesa vairākas olimpiskās medaļas un izcilnieku gada balvas.

'Problēmas ir, bet krāsas ir sabiezinātas,' reaģē Latvijas bobsleja un skeletona saime

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Turpinot iepriekšējā dienā iesākto tēmu – virknes Latvijas bobsleja un skeletona esošo un bijušo braucēju skatījums un atziņas par Ziemeļamerikā atklātajiem faktiem un savu personisko pieredzi. Zintis Ekmanis, Jānis Ķipurs un Sandis Prūsis, visi trīs Dukuru ģimenes vīri un Lelde Priedulēna, komandas ārsti un jaunatnes treneri – Jānis Freimanis apzinājis tos visus, lai noskaidrotu: vai bažām ir pamats? Pārspīlē viņi, vai tomēr visu līdz galam negribam atzīt mēs paši?

Armands Puče: Nejauksim locekļus (sportu) ar vagīnām (politiku)?

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Reaģējot uz pēdējā laikā tik aktuālo diskusiju par sporta un politikas mijiedarbību (pasaules hokeja čempionāta rīkošana kopā ar baltkrieviem, sportistu protesti ASV...) – Armanda Pučes komentārs par to, kāpēc abas šīs jomas nav atdalāmas, un kāds būtu Latvijas sports bez politikas. "Ko tad olimpiskie medaļnieki vai citādi čempioni pēc karjerām jauc sevi iekšā politikā? Vai tiešām viņi domā, ka nākuši ar pēkšņo apgaismību, lai sekmīgi nodarbotos ar politiku? Politika nodarbojas ar viņiem – un nekad nav bijis citādi..."

Vēl šajā nedēļā ierakstījām podkāsta "MVPod" otro epizodi, kurā apspriedām karstākās aktualitātes, kā arī, viesa statusā pieaicinot Latvijas titulētāko atlētu Martinu Dukuru, turpinājām šķetināt nedēļas centrālo tēmu: vai renes sporta veidi slēpj sevī draudus, par ko nebijām nojautuši? Ar uzņemšanas laukumā redzēto un piedzīvoto, iejūtoties aktrises ādā topošās igauņu spēlfilmas par basketbolu "Kalev" tapšanas procesā, padalījās viena no divām mūsu rakstošajām dāmām Ilze Upīte, savukārt brīvdienu lasāmvielai šajā futbola Eirokausu nedēļā trāpīgi noderēja ceturtā epizode MVP "Izcilo komandu" sērijā: vēsturiskais stāsts par deviņdesmito gadu beigu "Skonto" – komandu, kas uz Rīgu atveda futbola pasaules grandus "Barcelona", "Inter" un "Chelsea".

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā nedēļā varēsiet lasīt plašu sarunu ar vienu no labākajiem leģionāriem Latvijas klubu basketbola vēsturē, sagaidot KHL sezonu izzināsim, kā un kāpēc Rīgas "Dinamo" šovasar palika bez viena no saviem vērtīgākajiem spēlētājiem, izsekosim ļoti savdabīgajam Anžeja Pasečņika NBA drafta stāstam, kas pamazām sapiņķerējās smalkāk nekā daža laba šaha partija, apsekosim "burbuļa" īpatnības, un vēl daudz ko citu.