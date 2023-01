'MVP': Jaunais Latvijas sporta boss, alternatīvā Gada balva un biatlona sāgas turpinājums

Daudz vaļīgāk palaistu jostu, daudz pidžamās pavadītu pēcpusdienu un daudz klusu apņemšanos no 2. janvāra atjaunot disciplīnu savā ikdienā – aiz muguras nedēļa, kurā noplēsta vecā gada kalendāra pēdējā lapiņa, un jaunā gada kalendāra – pirmā. Arī sporta medijā MVP bija pa bišķim no abiem – gan pavilkām svītru 2022., gan sākām skicēt 2023. gadu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

'Noteikti nebūšu labs visiem.' Jaunais 'Latvijas sporta boss' sola veikt sāpīgas izšķiršanās

Foto: F64

Pēdējie četri gadi Latvijas sporta virtuvē pagāja Sanda Riekstiņa zīmē, atstājot mantojumā daudz emociju un spilgtu epizožu, taču pamaz padarītu darbu, kura augļus baudīt pēctečiem. Decembrī Saeimas sporta apakškomisija tika pie jauna stūrmaņa Dāvja Mārtiņa Daugavieša personā. Kāda ir viņa nostāja būtiskākajos strīdīgajos jautājumos, pirmie plānotie darbi un vīzijas četrgadei, lasāms pirmajā plašākajā intervijā ar jauno funkcionāru.

Lasīt vairāk

Izgāšanās, nejēdzības un cinisms. Alternatīvā Gada balva sportā 2022

Foto: Shutterstock

Līdzās dažādās aptaujās un gada kopsavilkumos tradicionāli daudzinātajām Latvijas sports pelnījis arī šīs 13 nominācijas no Raimonda Rudzāta – par kurām lielākā daļa to ieguvēju, visticamāk, nepriecāsies, bet tajā pašā laikā bez tām gada kopaina nebūtu pilnīga. 2022. gads nav licis vilties! Vai šajā gadījumā laikam precīzāk būtu teikt – jau atkal ir licis...

Lasīt vairāk

Intrigu dēļ biatlons paliek bez armijas atbalsta. Kādu cenu maksās sportisti?

Foto: Petr Slavik

"No janvāra esmu bezdarbnieks. Eksistēšana paliek uz lielas jautājuma zīmes. Bez ienākumiem. Ja man mammai jāprasa nauda pusdienām, tad nezinu, vai vēlos to turpināt..." atzīst pēdējo gadu Latvijas talantīgākais jaunās paaudzes biatlonists Renārs Birkentāls. Biatlona federācijas lēmums ar vieglu roku atteikties no armijas sistēmas finanšu atbalsta, lai tikai izslēgtu no aprites sev netīkamu treneri, liek uzdot arvien jaunus jautājumus... Biatlona sāgas turpinājums.

Lasīt vairāk

Labākais priekšnieks pasaulē? NBA ūdeņos iepeld jauna haizivs

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Varbūt tā bija četrdesmitgadnieka krīze, varbūt vienkārši mīlestība pret basketbolu, bet, pirms gada kļuvis par miljardieri, Mets Išbija nekavējoties meklēja iespēju iegādāties NBA klubu. 43 gadu vecumā viņš kļūs par jaunāko īpašnieku basketbola Mekā. Tas sola ne tikai svaigas vēsmas līgas kultūrā un finansēs, bet arī jaunu derbiju laukumā.

Lasīt vairāk

Kas gaidāms "MVP"

Ielūkosimies Ziemeļamerikas lielo līgu pagātnē, piedāvājot stāstu par visu laiku neveiksmīgākajām sezonām, kas nākušas pār kādas komandas galvu, aprunāsimies ar kādu mūsu jauno spēlētāju, kas otrpus okeānam karjeru mēģina veidot patlaban, un saprast iemeslus, kāpēc tas šobrīd neizdodas citam – daudz pieredzējušākam viņa amata brālim. Būs skaudrs stāsts par puisi, kam vienbalsīgi tika pareģota pasaules superzvaigznes karjera, un neatstāsim bez uzmanības arī drīzumā gaidāmo sporta balli un pelnrušķīšu sacīkstes aizkulisēs.