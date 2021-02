'MVP': Kurucs karjeras krustcelēs, 'slaucamie vecāki' un kas ir Hugo Džinkinsons

Aiz muguras digitālā žurnāla MVP pirmais janvāris, un pieci no 22 tajā nopublicētajiem rakstiem kopējo saturu papildināja pagājušajā nedēļā. Par jaunekli, kas futbolu apgūst trīs lauvu zemē, bet atrādīt to gatavs arī kopā ar 11 vilkiem, par to, vai jau šogad savas iespējas NBA būs izsmēlis trešais no pieciem latviešiem, kas pēdējo pāris gadu laikā izgājuši laukumā šajā basketbola līgā, par teju 90 000 sportojošiem jauniešiem un viņu vecākiem ļoti būtiskām problēmām, kā arī citiem lielākiem un ne tik lieliem skaitļiem – aizvadītās nedēļas apskatā.

Kurucs un 'Rockets': jauns sākums vai pēdējā iespēja?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Par Kurucu kā maiņas darījumu čipu spekulēja jau pašos jaunās "Nets" ēras pirmsākumos. Un tad pienāca liktenīgā diena... Kādu faktoru rezultātā Rodions arī Hjūstonā netiek pie spēles laika, kam jānotiek, lai tas mainītos, un kas izšķirs cēsnieka karjeras turpmāko virzienu NBA vai Eiropā – Rihards Zeiļa analīze. Domino kauliņu pašreizējā situācijā ir daudz, viņš skaidro. "Krītot jebkuram no tiem, visa komandas struktūra un plāni var mainīties vienas nakts laikā."

Hugo Džinkinsons – jaunais talants Veina Rūnija un Latvijas futbola redzeslokā

Foto: Kolāža DELFI

"Iepriekšējās vasarās esmu piedalījies 3x3 latviešu nometnēs Anglijā, kur mācījos latviešu tradīcijas un mazliet arī dejas," stāsta Hugo. Taču ne jau dejot viņš prot vislabāk. Nesen pilngadību nosvinējušais Hugo Džinkinsons strauji progresē futbola laukumā. Spēlē klubā, ko vada Anglijas futbola slavenība Veins Rūnijs, un grib spēlēt Latvijas izlasē. To viņš gan redzējis vien dažas reizes TV ekrānā, viņš neslēpj MVP. "Anglijā cilvēki Latviju saista ar aukstiem laika apstākļiem, hokeju un BMX braucējiem..."

'Slaucamie vecāki': slīcēju glābšana paliek pašu slīcēju rokās?

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Neoficiālās sarunās bērnu un jauniešu sporta sistēmas dubulto dibenu esamību nenoliedz neviens, taču – kādas ir atbildes un risinājumi oficiālā vidē? Turpinot tēmu par "slaucamajiem vecākiem" un līdzmaksājumiem bērnu un jauniešu sportā, atbildes meklējām Latvijas sporta piramīdas vadošajos gaiteņos. Vai tās sevī ietver atbildes un risinājumus, kas aktuāli ja ne visiem, tad noteikti būtiskai daļai vecāku, kas šobrīd izmanto esošās sistēmas iespējas savu bērnu fiziskai nodarbināšanai – to vislabāk būs spriest jums pašiem.

Tāpat pagājušajā nedēļā pieķērāmies izpētīt, kādus efektus vai defektus NHL nesušas noteikumu izmaiņas, kas hokejistu vidū drastiski ierobežo attiecību noskaidrošanu ar dūrēm – vai tiešām spēle kļuvusi drošāka un galvas savainojumu skaits samazinājies, Jānis Freimanis atbildes meklējis un arī atradis ne tikai skaitļos un aizokeāna publikācijās, bet arī aprunājoties ar slavenāko NHL "policistu" no Latvijas Raiti Ivanānu. Savukārt nedēļas nogalē pievienojām "izcilo komandu" albumam kādu senu, antikvāru pērli – pastāstot par četrdesmito gadu izskaņas un piecdesmito gadu Rīgas "Daugavas" futbolistiem.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā nedēļā pacelsim laukā no aizmirstības un aprunāsimies ar kādu ļoti intriģējošu tēlu no Latvijas basketbola pagātnes, par kuru mūsu pusē nekas nav dzirdēts jau gadus piecpadsmit. Turpat no oranžās bumbas nāk arī stāsts par to, kā NBA klusi un nemanāmi, bet sistemātiski kļūst par daļas Latvijas jauniešu popkultūras daļu, kas nomāc visu pārējo. Vēl noslaucīsim no NHL ledus asinis un mēģināsim saprast, kas notika ar kādu sporta veidu, kas vēl nesen Latvijā bija olimpiski populārs un itin solīdiem panākumiem bagāts, bet nu pazudis kā akā iekritis...