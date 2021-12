'MVP': Latvijas futbola baisais 0:20, F-1 jaunais karalis un 'viens no miljona' pacients

Kas ir izcilība pasaules sportā, pieredzējām svētdien, kad Pirmā formula ieguva jaunu čempionu. Kas ir izcilība Latvijas sportā – par to vēl strīdamies. Taču tas noteikti nav 0:20 zaudējums futbola laukumā... Par to visu pagājušajā nedēļā rakstīja sporta medijs MVP. Un, protams – ne par to vien. Kā ierasts pirmdienās, īsi atskatīsimies uz interesantāko.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nevajadzīgais pazemojums. Kāpēc Latvijas sieviešu futbola izlase zaudēja ar 0:20

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušajā nedēļā Latvijas sieviešu futbola izlase Donkāsterā ar 0:20 zaudēja Anglijas valstsvienībai, uz brīdi kļūstot par populārāko Latvijas sporta komandu pasaulē. Zaudēja gan tās Latvijas pusaudzes, kuras mīl futbolu un kam bija jāpiedzīvo šis nepelnītais publiskais pazemojums, gan futbols kā sporta veids kopumā. "Neviens nespēs saprast to, ko pārdzīvojām laukumā," MVP šķetinot šā šausmu stāsta detaļas, atzīst Latvijas izlases kapteine.

Lasīt vairāk

'Gadsimta sezonas' lielais fināls: kas izšķirs Hamiltona-Verstapena pēdējo divkauju?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

F-1 dievi mūs šogad lutināja ar, iespējams, baudāmāko dueli, kāds jebkad pieredzēts: viens no visu laiku izcilākajiem pilotiem pret gados jaunu, nepiekāpīgu un ārkārtīgi talantīgu censoni. Hamiltons pret Verstapenu, čempions pret izaicinātāju, karalis pret princi... Svētdien Abū Dabī piedzīvotais šās divkaujas atrisinājums F-1 vēstures grāmatās taps ierakstīts kā viena no spilgtākajām kulminācijām karaliskā autosacīkšu seriāla vēsturē. Trases īpatnības, komandas resurss, braucēju psiholoģiskais portrets – pirms sezonas izšķirošās sacīkstes Toms Ģigulis analizēja daudzās nianses, kas var izšķirt šo divkauju.

Lasīt vairāk

NBA sapnis bija rokas stiepiena attālumā, bet tad... Viņš nespēja pakustināt kājas

Foto: DELFI kolāža

Mirkli pēc pamošanās 2019. gada NBA drafta dienā Kriss Vilkss atklāja ko pārsteidzošu – viņš nespēja pakustināt kājas. Vakarā gaidāmajā ceremonijā basketbola eksperti UCLA spēlētājam prognozēja vietu pirmās kārtas beigās, taču tā vietā puisis gulēja slimnīcas gultā, ārstiem nespējot saprast, kas noticis. Vēlāk, tiekot pie diagnozes, viņi atzina: pat teiciens "viens no miljona" taisnīgi neattēlo šo varbūtību... "The New York Times" žurnālista Deivida Gārdnera izstāstītais stāsts mūs uzrunāja tik ļoti, ka nolēmām to iztulkot arī latviešu auditorijai.

Lasīt vairāk

Ar basketbola tēmu aizvadīto nedēļu ne tikai noslēdzām, bet arī iesākām – uz sarunu aicinot neseno Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu labāko snaiperi ne tikai Latvijas izlasē, bet Eiropas basketbolā vispār – Rihardu Lomažu. Aptaujājot ekspertus, mēģinājām noformulēt, ko tad Latvijā uzskatām par izciliem sasniegumiem sportā un kā tie būtu jāsumina, sadalot eiro no valsts kases, naudu skaitījām arī pasaules sporta biznesā, kas pēc piedzīvotās postošās pandēmijas vētras mēģina rast glābšanas riņķus iepriekš nezināmās vietās, savukārt Armands Puče pateica visu, ko domā par ASV pieteikto "politisko boikotu" gaidāmajām ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu jau esam uzsākuši ar Riharda Zeiļa analīzi par "latviešu lāzera" Dāvja Bertāna šās ziemas problēmu cēloņiem, un NBA noskaņās šonedēļ arī paturpināsim – ar aizraujošu stāstu par vēl kādu pārdrošu līgas slavenību. Izpildīsim jau pagājušajā reizē apsolīto un šķetināsim kādu nelāgu hokeja skandālu, kas rudens pusē paklusām izskanēja un arī ātri pazuda no publikas acīm, aprunāsimies ar vienu no Latvijas NHL spēlētājiem, būs reportāža no pasaules leģendārākā futbola stadiona, mazliet kaitīgo ieradumu un arī daži nogurdinoši pasaules sporta rekordi.