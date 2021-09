'MVP': Ragana pie izlases stūres, krīze šķēpmešanā un 'MVPersonība' Raivis Pelšs

Nav noslēpums, ka sporta katliņš Latvijā mutuļo galvenokārt ap trim milžiem – trim sporta spēlēm, kurās bumbu met tīklā, sit vārtos, vai to pašu cenšas paveikt ar ripu. Tomēr viņnedēļ sporta medijs MVP atrotīja piedurknes un pacentās aptvert daudz plašāku perimetru: bija motoru sports, volejbols, bija arī vieglatlētika. Jo interesanti ir visur, atliek vien paurķēties! Lūk, kā mums veicās.

'MVPersonība': Aiz glaunās fasādes... Latvietis, kurš organizē olimpiādes un Pasaules kausu futbolā





Foto: Ekrānšāviņš

Raivis Pelšs dažādos amatos, statusos un darbības jomās piedalījies trīs olimpisko spēļu un Pasaules kausa futbolā organizēšanā. Iespaidīgs rezumē 41 gadu vecam čalim no Cēsīm! Kā šādi pasaules sporta dižpasākumi izskatās no oderes puses un kas jāņem vērā, lai atbildīgākajā brīdī viss noritētu pēc plāna – par to šā mēneša "MVPersonība" lielajā video intervijā.

Karogs nolaists pusmastā jeb kādēļ Latvijas šķēpmešana atgriežas 'tumšajos viduslaikos'





Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Disciplīna, kas šī gadu tūkstoša pirmajā dekādē bija uzskatāma par mūsu vieglatlētikas un varbūt pat visa Latvijas sporta zīmolu, turpmākajos desmit gados negaidīti iestigusi vēl smagākā krīzē nekā tajā, no kuras laimīgi izķepurojās ap gadsimtu miju. Šajā laikā kopskaitā 12 Latvijas šķēpmetēji piedalījušies trīs olimpiskajās spēlēs, piecos pasaules un četros Eiropas čempionātos un šajās 12 sacensībās 39 reizes izstājušies jau pēc trim kvalifikācijas metieniem, fināla ducī iekļūstot vien 14 reižu. Ņēmām lāpstu un meklējām aprakto suni...

Avo Kēls: 'Mums bija sapnis...'





Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Saruna ar Latvijas volejbola izlases galveno treneri igauni Avo Kēlu notika brīdī, kad Eiropas čempionāts komandai vēl nebija beidzies un oficiāli nekur nebija izskanējis arī trenera lēmums neturpināt darbu ar valstsvienību. Tiesa, sarunā tas skaidri nojaušams jau tobrīd. "Nezinu, ko vēl varu dot šai izlasei," godīgs ne tikai pret sevi, bet arī pret MVP bija Kēls. Starp citu, Igaunijā viņu tagad uzskata par raganu. Un viņa nākamais mērķis ir... suns un mazbērni. Arī par to šajā intervijā.

Tāpat pagājušajā nedēļā vēsturisko rakstu sērijā par Latvijas sporta X stundām atgādinājām par reizi, kad Latvijas klubu futbols Čempionu līgas skatuvi izmantoja totalizatoru blēdībām, spēlētājus uz maču Zviedrijā turklāt transportējot visnotaļ baisos apstākļos, vērojot arvien iekarstošo divcīņu par F-1 čempiona titulu starp Maksu Verstapenu un Lūisu Hamiltonu – apkopojām gadījumus, kad šādās situācijās attiecības tieši savstarpējās sadursmēs trasē autosporta karaliskās klases vēsturē skaidrotas arī iepriekš, kā arī sestdien atzīmējām Latvijas sportam ļoti būtisku dienu – 30. gadskārtu, kopā uz starptautiskās skatuves atkal varam startēt ar savu, sarkanbaltsarkano karogu. Bija vīrs Lozannā, kurš tolaik meta pieticību pie malas un klauvēja pie paša IOC prezidenta Huana Antonio Samaranča durvīm...

Kas gaidāms "MVP"



Nākamnedēļ uz sarunu aicināsim gan kādu gados jaunu basketbolistu, gan kādu vairs ne tik jaunu hokejistu, mazliet pabāzīsim degunu pludmales volejbola virtuvē, atšķirīgi paskatīsimies uz viņnedēļ publikas atzinību iemantojušo jaunās krievu daiļslidotājas fenomenālo sniegumu uz ledus, komentāru sadaļā pievienosim jaunāko Armanda Pučes sleju, aprakstīsim kādu gandrīz letālu belzienu NBA laukumā un, iespējams, paviesosimies pat Afganistānā, kur neskaidra nākotne patlaban gaida ikvienu un visu – arī sporta dzīvi.