'MVP': Timma Puertoriko, vai pastāv 'dzīve pēc renes' un franču futbola talantīgais cietumnieks

Katram no mums piemīt kādi talanti, un laimīgs tas, kam izdodas to laicīgi atklāt un pielietot dzīvē. Gada pirmajā nedēļā sporta medijā MVP par talantiem sanāca rakstīt daudz – gan par tādiem, kas apzīmogoti ar olimpiskajām medaļām, gan kādu citu – kas palicis nerealizēts, nogrimstot problēmu un dzīves izaicinājumu dūksnājā...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bez pjedestāliem un slavas. Aizgājušo gadu renes sportu varoņi pierod pie citas dzīves

Foto: AP/Scanpix/LETA

Divi Oskari – Melbārdis un Ķibermanis – bobslejā, divi Dukuri – Martins un Tomass – skeletonā, divi Šici – Andris un Juris – kamaniņu sportā. Brigāde, kas Latvijas sportam daudzu gadu garumā sagādājusi veselu vezumu titulu, medaļu un varoņeposu. Vienlaikus – arī strīdus un diskusijas par to, vai varam to atļauties un kam to vajag... Lai vai kā, tagad tam pienācis loģisks gals un šī ziema pašmāju renes sportā ir klusākā, kāda piedzīvota šajā gadsimtā – cits pēc cita pārtraucot vai vismaz iepauzējot sportiskās gaitas, no aktīvās aprites malā pagājis viss augstāk nosauktais sešnieks. Laikā, kad citugad šie uzvārdi būtu dominējuši sporta mediju ikdienas ziņās, MVP nolēma painteresēties, kas aizpilda viņu dzīvi un ikdienu – tagad, kad lielie izaicinājumi trasē un mediju uzmanība aiz muguras.

Lasīt vairāk

Zelta bumbas vietā – cietums... Kā futbols zaudēja, iespējams, spožāko talantu spēles vēsturē

Foto: DELFI kolāža

Ar stāstiem par Jana Geo spējām futbola laukumā varētu sarakstīt grāmatu. Diemžēl par viņa problēmām ārpus laukuma varētu sarakstīt vēl vienu, un tas galu galā ir iemesls, kāpēc Jans, kuram novembrī apritēja 28 gadi, Mbapē un Dembelē vēro televizorā, nevis kopā ar viņiem pārstāv Francijas izlasi. Tas ir sarežģīts un smeldzīgs stāsts, ko Annemarī pastāsta vairāku interviju garumā pēc tam, kad pieklājīgi un skaidri norādījusi, ka aprunāties ar pašu Janu, kurš cieš no depresijas un cenšas sagremot notikušo, nav nekādu izredžu. Par spīti milzīgajam talantam, Jans nekad nav aizvadījis nevienu spēli profesionālajā futbolā. Patiesībā viņš nav spēris pa bumbu jau septiņus gadus, un viņa pēdējais hat-trick bija Flerī-Merožīsā – ciematā, kurā atrodas Eiropā lielākais cietums...

Lasīt vairāk



Vislabākā vieta pasaulē, kur spēlēt profesionālu basketbolu? Kur izlasei gatavosies Timma

Foto: LETA

Ziemassvētku ir apdāvināšanās laiks, un Jānis Timma kvēlākajiem Latvijas basketbola līdzjutējiem tajos šogad pasniedza ilgi gaidīto dāvanu – Jānis atkal spēlēs profesionālo basketbolu! Tiesa, līdz pašai spēlēšanai vēl jāgaida, jo jaunā komanda atrodas Puertoriko – vietā, kur vietējais čempionāts norisinās no pavasara līdz vasaras otrajai pusei. Vārdu salikums "Puertoriko" un "basketbols" mūsu platuma grādos prātā var uzburt eksotisku ainu, tāpēc lūkojām noskaidrot, kāda varētu izskatīties realitāte.

Lasīt vairāk

Vēl aizvadītajā nedēļā nevarējām apiet ar līkumu lielo zaudējumu motoru sportu pasaulē – veltot atvadu vārdus traģiskā negadījumā dzīvību zaudējušajam ekstrēmo sportu un biznesa vituozam Kenam Blokam, kā arī uzrakstījām par četru lielo Ziemeļamerikas profesionālo līgu lielākajiem "lūzeriem" – sliktāko sezonu autoriem basketbola, hokeja, amerikāņu futbola un beisbola vēsturē.

Kas gaidāms "MVP"

Jau tuvākajās dienās varēsiet lasīt par drīzumā gaidāmo sporta balli un, iespējams, aizdomīgām pelnrušķīšu sacīkstēm, kas norisinās aizkulisēs, tāpat būs stāsts no okeāna otra krasta – par latviešu uzbrucēju Jāni Švanenbergu, kas mēģina kārpīties Ziemeļamerikas hokeja Everestā, kā arī par ārkārtīgi talantīgu latviešu puisi, kas kaut ko līdzīgu mēģina Eiropā un basketbolā. Kas sakāms būs Armandam Pučem, bet nedēļas nogalē sagaidīsim finišā Dakaras rallijreida uzvarētājus.