Naudas maku lielīšanās: Mesi par fenomenālu atalgojumu varētu spēlēt Saūda Arābijā

Vēl nav apritējis mēnesis, kopš oficiāli apstiprināta portugāļu futbola superzvaigznes Krištianu Ronaldu pāreja uz Saūda Arābijas klubu "Al Nassr", tā uzvirmojušas runas par nākamo superpāreju – argentīniešu zvaigzne Lionels Mesi varētu pievienoties citam Saūda Arābijas klubam "Al Hilal".

Divi šī gadsimta spožākie pasaules futbolisti Mesi un Ronaldu deviņus gadus bija konkurenti Spānijā – argentīnietis bija "Barcelona" līderis, bet "Real Madrid" nebija iedomājams bez Ronaldu. Abu ceļi klubu līmenī nacionālajos čempionātos šķīrās, bet tagad Mesi un Ronaldu duelis varētu atgriezties jau Saūda Arābijā.

Kā vēsta spāņu izdevums "Mundo Deportivo", 35 gadus vecais Mesi vasarā varētu no Parīzes "St. Germain" pārcelties uz Arābijas pussalas valsti, kur savu debiju gaida Ronaldu. Mesi līgums ar PSG ir līdz vasarai, tomēr "Al Hilal" vēlētos argentīnieti iegūt jau tagad, lai viņš februārī var palīdzēt komandai Pasaules kausā klubiem.

Pārejot uz Saūda Arābiju, Ronaldu kļuva par visu laiku vislabāk apmaksāto futbolistu, bet viņa pievienošanās jau atnesusi milzu popularitāti "Al Nassr" klubam. Piemēram, sociālajos tīklos dažu dienu laikā klubam piesekoja vairāki simti miljonu cilvēku. Ja Ronaldu atalgojums ir 200 miljoni eiro sezonā, tad Mesi tiekot solīts pusotras reizes vairāk – 350 miljoni eiro sezonā.

