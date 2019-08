Neimars nespēlēs PSG pirmajā sezonas spēlē; runas par kluba pamešanu pieņemas spēkā

Francijas futbola granda Parīzes "Saint-Germain" (PSG) svētdienas spēles pieteikumā nebūs brazīlietis Neimars, bet pats klubs apstiprināja, ka futbolista došanās uz citu vienību kļuvusi pavisam reāla.

PSG sporta direktors Leonardu vietējiem medijiem atklāja, ka spēlētājs jau bijis pavisam tuvu, lai pamestu Parīzes klubu, tomēr pirms svētdien gaidāmās spēles, vienība nevēlējās risināt šo jautājumu.

Pērnā gada čempioni 2019./20. gada sezonu uzsāks svētdien, kad spēkosies ar "Nimes" vienību.

Neimara nespēlēšanu apstiprināja arī galvenais treneris Tomass Tuhels.

"Neimars neaizvadīja pilnu treniņu un nepastāv iespēja, ka viņš rīt varētu spēlēt," bilda speciālists, kurš tāpat kā klubs, arī vēlas, lai šī sāga ātrāk noslēgtos. "Ja viņš paliek, viņš spēlēs. Ja Neimars dosies prom, viņš dosies prom. Jo ātrāk uzzināsim, kas notiek, jo labāk."

Iepriekš jau ziņoja, ka sporta laikraksts AS vēstīja, ka PSG Neimaram piedāvājusi doties uz Madridi, ar kuru klubs ir gatavs vienoties par darījumu, ja vien "Real" būs gatavi maksāt 222 miljonus eiro, kas par futbolistu tika samaksāti 2017.gadā, kad viņš pārnāca no "Barcelona". PSG ir arī gatava citiem nosacījumiem - "Real" samaksā pusi no šīs summas, bet darījumā iekļauj vēl vairākus futbolistus.

Šāds notikumu pavērsiens nozīmē, ka divas lielākās Spānijas komandas pašlaik cīnīsies par to, lai līdz 2. septembrim noslēgtu līgumu ar Neimaru. Tieši šajā datumā noslēdzas Spānijas futbola transfēru logs.

Barselonas laikraksts "Mundo Deportivo" ziņoja, ka futbolists savu lēmumu pieņemšot vien pēc 20. augusta, kad "Barcelona" vienība būs izteikusi savu gala piedāvājumu. Tiek lēsts, ka futbolists PSG rindas pametīšot jebkurā gadījumā, tomēr nākamā darba vieta vēl ir neskaidra.

Laikraksts gan atzīmēja, ka lielākas iespējas noslēgt līgumu ar futbolistu esot "Barcelona", jo pats Neimars iepriekš jau paziņojis, ka atkal vēlētos spēlēt kopā ar saviem draugiem Lionelu Mesi un Luisu Svaresu. Tomēr arī "Real" izredzes neesot tik vājas, jo Neimara galvenais mērķis ir pamest PSG, nevis pievienoties "Barcelona".

Darījumā starp "Barcelona" un PSG varētu tikt iekļauti Luka Modričs un Filipe Koutinju, kurš šonedēļ noraidījis piedāvājumu no Totenhemas "Hotspur", kā arī jau iepriekš tika minēts šī darījuma sakarā.