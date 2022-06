Neizlēmīgais Lukaku uz īres tiesībām atgriezies Milānas 'Inter'

Milānas "Inter" panācis vienošanos Londonas "Chelsea" par Beļģijas uzbrucēja Romela Lukaku atgriešanos Milānā, vēsta BBC. Futbolists Anglijā pabija tikai vienu sezonu.

Lukaku atgriezies "Inter" uz vienas sezonas īres tiesībām, bet darījums tiek lēsts astoņu miljonu eiro vērtībā. Vēl tikai pagājušā gada augustā "Chelsea" par šo spēlētāju samaksāja ievērojamu summu - 97,5 miljonus mārciņu (113 miljonus eiro), kas ir kluba rekords. Taču viņa atgriešanās Londonā bija neveiksmīga.

Visu turnīru ietvaros iepriekš draudīgais futbolists aizvadītajā sezonā iesita tikai 15 vārtus, no kuriem astoņi bija premjerlīgā. Jau sezonas vidū Lukaku publiski pauda neapmierinātību ar savu lomu Londonā un izteica vēlmi atgriezties Milānā, par ko izpelnījās milzīgu kritiku, jo tobrīd vēl bija "Chelsea" īpašumā. Tagad viņa vēlme piepildījusies, bet, lai tā īstenotos, Beļģijas futbolists esot piekritis algas samazinājumam.

"Inter" komandā Lukaku spēlēja 2019. - 2021. gadā un kopumā 95 spēlēs sasita 64 vārtus, būdams uzbrukuma līderis. Tomēr pērn vasarā viņš atklāja, ka ar prātu vairs neatrodas Milānā un vēlas atgriezties Londonā. Savukārt "Chelsea" rindās viņš iepriekš bijis pagājušās desmitgades pirmajā pusē un tobrīd nespēja nostiprināties sastāvā.

Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️🔵 #CFC #Inter

▫️ Lukaku's salary will be around €8m.

▫️ NO buy option or obligation clause.

▫️ Add-ons related to team performances. pic.twitter.com/3sEeQtfXs0