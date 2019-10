'New Project' par nepieteikta futbolista laišanu laukumā izslēgta no 1. līgas čempionāta

No Latvijas futbola 1. līgas-A čempionāta izslēgta "New Project" komanda, kas 19. oktobra spēlē laukumā izlaida turnīram nepieteiktu spēlētāju, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka mačā, kurā "New Project" ar 1:2 (1:0) zaudēja FK "Auda", laukumā devās 17 gadus vecais Ņikita Zarščikovs, kurš pieteikumā ierakstīts, kā ārsts. 21. oktobrī FK "Auda" iesniedza iesniegumu LFF par šo pārkāpumu.

LFF disciplinārā komiteja iepazinās ar spēles protokolu un uzklausīja arī "New Project" galveno treneri Aleksandru Osinu. Viņš sniedza paskaidrojumu par radušos situāciju un apstiprināja, ka minētajā spēlē apzināti tika laists laukumā čempionātam nepieteikts spēlētājs, izmantojot cita spēlētāji identitāti.

LFF disciplinārā komiteja nolēma ieskaitīt "New Project" zaudējumu ar 0:3, piemērot naudas sodu 200 eiro apmērā un izslēgt komandu no 2019. gada 1. līgas-A čempionāta. Tāpat Osinam piesprieda diskvalifikāciju no visām LFF organizētajām sacensībām līdz 2020. gada 30. oktobrim.

"New Project" 1. līgas-A čempionāta kopvērtējumā ar 20 punktiem 25 spēlēs ierindojās astotajā vietā desmit komandu konkurencē.