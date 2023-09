'Nice' futbolists pēc šķiršanās no draudzenes draud nolēkt no tilta

Kāds no Francijas futbola kluba "Nice" jaunajiem spēlētājiem piektdien uzkāpis uz tilta malas un draudējis no tā nolēkt, jo sportistam bijusi grūta šķiršanās no draudzenes, ziņo franču televīzija "BFMTV".

Vārdā nenosaukts futbolists ar automašīnu apstājies uz noslogotās Francijas A8 šosejas esošā "Magnan" tilta, kas ir aptuveni 100 metru augsts, piegājis pie tā malas un draudējis nolēkt, tādējādi mēģinot izpildīt pašnāvību.

