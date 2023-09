Nīderlandes futbola grandu derbiju neļauj pabeigt līdzjutēju nekārtības, policija izmanto asaru gāzi

Nīderlandes futbola čempionāta spēle Amsterdamā starp "Ajax" un Roterdamas "Feyenoord" svētdien tika pārtraukta, jo mājinieku fani bija neapmierināti ar savas komandas sniegumu, laukumā metot dūmu sveces un pirotehniku, raksta BBC. Nekārtības turpinājās arī pēc tam.

"Ajax" futbolisti savā laukumā pret principiālo pretinieci nonāca iedzinējos ar rezultātu 0:3, bet 56. minūtē līdzjutēju nekārtību dēļ spēle tika apturēta. Jau pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem bija nepieciešams uz brīdi pārtraukt maču, bet pēc trešā " Feyenoord" gola situācija stadionā vairs neļāva drošos apstākļos turpināt spēli.

Nekārtības turpinājās arī pēc spēles, un policija bija spiesta izmantot asaru gāzi, lai apturētu fanu darbības ārpus stadiona. Amsterdamas policija paziņoja, ka daži no faniem mēģināja ielauzties stadionā.

"Feyenoord" spēlētājiem un personālam kādu laiku vajadzēja palikt savā ģērbtuvē, līdz bija droši doties prom no stadiona. Roterdamas kluba līdzjutējiem nebija ļauts atrasties šajā mačā.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡

The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨pic.twitter.com/ZyqtlrT6J8