'Nikars' vairs nestartēs UEFA Čempionu līgā un citās pieaugušo sacensības

Divpadsmitkārtējie Latvijas čempioni telpu futbolā "Nikars" vairs nestartēs pieaugušo sacensībās, izstājoties no UEFA Čempionu līgas un "Optibet Virslīgas sacensībām, vēsta Latvijas Telpu futbola asociācija (LTFA).

Nikars" Eiropas klubu rangā ieņem 9. vietu, taču šogad atteikusies no dalības Eiropas sacensībās. Kluba prezidents Raimonds Valts savu nevēlēšanos startēt Eiropas un Latvijas sacensībās saista ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) attieksmi un nekompetenci.

Kluba prezidents norādīja, ka "Nikars" turpinās piedalīties LTFA rīkotājās jaunatnes sacensībās, kamēr pieaugušo komanda Čempionu līgā un "Optibet" Virslīgā nestartēs. Jāmin, ka maijā "Nikaru" pametis komandas ilggadējs treneris Orlandu Duarte, kurš tagad vadīs Francijas "Orchies Pevele" vienību.

"Nikars" jau aizvadītās sezonas izskaņā piedzīvoja finansiālas problēmas.

Pēc sportiskā principa Latviju Čempionu līgā ir jāpārstāv komandai, kas vietējā čempionātā ierindojās otrajā vietā. Pērn par vicečempioniem kļuva Daugavpils "LDz Cargo"/DFA, kas gaidāmajā telpu futbola sezonā startēs ar jauno nosaukumu FC "Lokomotiv". "Latvijas Futbola federācijā un LTFA esam reģistrēti kā "Daugavpils Futbola asociācija", kamēr komandas nosaukums līdz šim rotāja sponsora "LDz Cargo" vārds," stāsta Latgales kluba vadītājs Aleksandrs Jakubovskis. "Jau iepriekš vēlējāmies mainīt komandas nosaukumu. Uzskatu, ka "Lokomotiv" ļoti labi reprezentē dzelzceļņieku komandas identitāti."

Tāpat Jakubovskis pastāstīja, ka šobrīd aktīvi rit kluba licencēšanas process dalībai UEFA Čempionu līgā. Atšķirībā no "Nikara", kas, pateicoties reitingam, varēja turnīru sāk no pamatsacensībām, daugavpiliešiem būs jāpiedalās kvalifikācijas sacensībās. Čempionu līgas kvalifikācijas un pamatkārtas izloze paredzēta 4. jūlijā, bet kvalifikācijas kārtas spēles risināsies laika posmā no 27. augusta līdz 1. septembri.

"Varu apliecināt, ka ar komandu turpinās strādāt ukraiņu speciālists Pāvels Pikalovs," stāsta Jakubovskis.

Pašlaik Pikalovs atrodas savā dzimtenē un meklē spēlētājus, kuri varētu pastiprināt daugavpiliešu sastāvu. Tāpat "Lokomotiv" komanda veic pārrunas ar virkni Latvijas nacionālās telpu futbola izlases spēlētājiem. Kluba vadītājs atklāja, ka augusta beigās komandai bija paredzēta treniņnometne Baltkrievijā, taču Čempionu līgas dēļ to, visticamāk, nāksies pārcelt. Neraugoties uz to, ka vairāki komandas spēlētāji aktīvi spēlē lielo futbolu, no 1. jūlija plānots atsākt treniņus iekštelpās. Līdz startam Čempionu līgā "Lokomotiv" komanda aizvadīs pārbaudes spēles ar Lietuvas klubiem un Lietuvas nacionālo izlasi, ko trenē cits ukraiņu treneris Jevgeņijs Rivkins.