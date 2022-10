No Jūrmalas 'Spartaka' aiziet jau trešais galvenais treneris šosezon

Latvijas futbola virslīgas kluba Jūrmalas "Spartaks" galvenā trenera amatu pametis spāņu speciālists Viktors Basadre, pavēstījusi vienība.

Kā ziņo klubs, atstāt "Spartaku" bijusi paša trenera vēlēšanās. 52 gadus vecais speciālists pie Jūrmalas vienības stūres stājās vien jūlija izskaņā - viņa vadībā komanda 11 mačos guva četrus punktus.

We have accepted the request of Victor Basadre to terminate his contract with our club. We thank Victor for his hard work and professionalism while working for our club and we wish him the best of luck in the future! pic.twitter.com/2SBeVcyjWF