'Noah Jūrmala' atsauc dalību no futbola virslīgas

Skandalozā Latvijas futbola kluba "Noah Jūrmala" un telpu futbola komandas "Lokomotiv Daugavpils" prezidents Aleksandrs Jakubovskis atsaucis savu komandu dalību no Latvijas spēcīgāko līgu čempionātiem, liecina portāla "Delfi" rīcībā nonākušais iesniegums Latvijas Futbola federācijai (LFF).

"Noah Jūrmala" komanda šajā sezonā tikusi iesaistīta vienā skandālā pēc otra. Klubs čempionātā iesaistījās pēc Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmuma no sestās kārtas un 14 spēlēs izcīnīja tikai trīs punktus, kas to ierindo "Optibet Virslīgas" pēdējā, astotajā vietā. Savukārt "Lokomotiv Daugavpils" tika izslēgta no aizvadītās sezonas telpu futbola čempionāta, lai arī vēlāk izrādījās šāds LFF lēmums bijis diezgan apšaubāms.

Jakubovskis iesniegumā LFF pauda sašutumu par federācijas lēmumiem jau pirms "Noah Jūrmala" sāka spēlēt virslīgā. Viņš norādīja, ka klubam pretlikumīgi atņēma licenci dalībai virslīgā, ko apstiprina CAS lēmums.

"LFF jāpalīdz ikvienam, kas vēlas attīstīt futbolu republikā un turēties pie katra mecenāta," teikts iesniegumā. "Jūs uztrauc tikai personīgais labums, darba algas fonda palielinājums par 500 000 eiro gadā, kā arī tikai tie klubi un funkcionāri, kuri jums patīk."

"Futbola klubam FC "Noah Jūrmala" jūs sarīkojāt administratīvo un informatīvo karu. Pēc sakāves CAS LFF valdē tika izskatīts jautājums – kā atņem "Noah Jūrmala" dalības statusu LFF un kā pārtraukt kluba dalību Latvijas čempionāta augstākās līgas sacensībās. Es jūs apsveicu, es apturu kluba dalību gan klasiskā futbola, gan telpu futbola Latvijas čempionāta augstākajās līgās," teikts Jakubovska iesniegumā.

"Noah Jurmala" klubs 2020. gadā ar nosaukumu Daugavpils "Lokomotiv" izcīnīja vietu "Optibet Virslīgas čempionātā un 2021. gada februārī bez lielām grūtībām ieguva licenci dalībai valsts spēcīgākajā līgā. Tad klubu pameta investori no Armēnijas, un LFF licencēšanas finanšu kritēriju eksperts Uģis Mālmanis norādīja, ka "Noah Jurmala" "neatbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumiem. Disciplinārlietu komiteja anulēja kluba licenci dalībai virslīgā, bet LFF apelāciju komiteja noraidīja komandas vadības iesniegto apelāciju.

"Noah Jurmala" vērsās Sporta arbitrāžas tiesā pret Latvijas Futbola federāciju (LFF), kas provizoriski lika nodrošināt A licenci dalībai "Optibet Virslīgā". Šis klubs virslīgas čempionātā iesaistījās no sestās kārtas. Jūlijā CAS paziņoja, ka LFF nepamatoti nepielaida 'Noah Jūrmala' dalībai virslīgā.

Tad Latvijas futbola apvāršņos parādījās holdings "Noah", kas paziņoja, ka pieliks visas pūles, lai "Optibet Virslīgas" vienība "Noah Jurmala" pēc iespējas ātrāk pārtrauktu lietot uzņēmuma zīmolu.

Šajā laikā klubs saņēmis dažādus sodus par saistību nepildi, kā arī pēc zaudējuma ar 0:5 FK "Liepāja" iekļuva spēļu manipulācijas skandālā. Tika diskvalificēti "Noah Jurmala" spēlētāji Bojans Kneževičs, Ofosu Apija no Ganas un ukrainis Oleksijs Babirs. "Noah Jurmala" prezidents norādīja, ka LFF vadība cenšas klubu iznīcināt, lai slēptu savu dalību projektā.

Pilns Jakubovska iesniegums LFF:

