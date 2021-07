'Noah Jurmala' mazākumā un bez rezervistiem ierindā graujoši zaudē 'Metta'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas debitante "Noah Jurmala" otrdien spēlē pret "Metta" jau pirmajā puslaikā palika desmit vīru sastāvā un piedzīvoja graujošu zaudējumu.

"Noah Jurmala" viesos stadionā "Daugava" ar 0:7 (0:4) zaudēja "Metta" futbolistiem.

Zīmīgi, ka "Noah Jurmala" spēlei nebija pieteikusi rezervistus, savukārt Aleksejs Grjaznovs 45.minūtē pēc nelielas diskusijas ar Gabrielu Kirkilu nolēma pretinieku iedunkāt, kā rezultātā viesi otro puslaiku aizvadīja desmit vīru sastāvā.

Viesi jau pašā spēles sākumā nevairījās spēlēt uz noteikumu pārkāpumu robežas un astotajā minūtē par to samaksāja ar zaudētiem vārtiem. Lūkass Vapne precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu, ko mājiniekiem nopelnīja Kristers Čudars. Pirmajā puslaikā notikumus laukumā biežāk diktēja "Metta" spēlētāji, kuri 20.minūtē arī nopelnīja iespēju izpildīt stūra sitienu. Jāņa Grīnberga centrējums soda laukumā bija sekmīgs, jo Iļja Korotkovs precīzi spēlēja ar galvu un panāca 2:0.

Sešas minūtes vēlāk "Metta" rindās vēlreiz izcēlās Vapne, kurš pēc Kristera Lūsiņa brīvsitiena bija pirmais pie atlēkušās bumbas. Tuvojoties puslaika pēdējām piecām minūtēm, Vapne nebija tālu, lai soda laukumā no tuvas distances noformētu sev "hat-trick", taču līdz bumbai aizsniegties neizdevās. 38.minūtē Vapne no laukuma stūra izspēlēja standartsituāciju, bet Baba Musā soda laukumā prasmīgi izvēlējās pozīciju un ar galvu iesita "Metta" ceturtos vārtus.

Puslaika pēdējā minūtē Grjaznovs neitrālā situācijā īsi aprunājās ar Kirkilu un vēlāk viņu arī iedunkāja, par ko saņēma sarkano kartīti.

Otrajā puslaikā vārtu birums no "Metta" puses nemazinājās. Spēles 48.minūtē pirmo reizi piecus vārtus virslīgas čempionātā "Metta" palīdzēja gūt Bruno Melnis, kurš iepriekš čempionātā nebija izcēlies ar "golu". Kapteinis Grīnbergs no soda laukuma sāna piespēlēja Melnim, kurš nolika bumbu ērtākā sitiena pozīcijā un panāca 5:0.

55.minūtē bumbu soda laukumā ieguva japānis Ikuto Gomi, kurš nekavējoties to atspēlēja atpakaļ Kirkilam. Futbolists bumbu saņēma skrējienā un ar pirmo pieskārienu izdarīja spēcīgu, precīzu sitienu. Septiņas minūtes vēlāk Oskara Vientiesa sitienu iepretim vārtiem apturēja Artjoms Puzirevskis. "Metta" spēlētājs ātri bumbu nolika sev uz ērtās sitiena kājas un iesita mājinieku septīto "golu".

Musā 69.minūtē pietrūka vien daži centimetri, lai kārtīgi aizsniegtos līdz bumbai un panāktu 8:0. "Mettieši" arī atlikušās minūtes aktīvi spēlēja pie "Noah Jurmala" vārtiem, bet Vladislavs Skrupskis vairs netika pārspēts.

Andreja Gluščuka pārņemtā "Metta" pēdējās piecās spēlēs ir cietusi zaudējumus - 0:3 pret "Riga", RFS un Jūrmalas "Spartaku" un 0:2 pret "Valmieru" un "Liepāju".

Savukārt "Noah Jurmala" piedzīvojusi jau astoņus zaudējumus pēc kārtas, pēdējās spēlēs ar 2:5 zaudējot Jūrmalas "Spartakam", ar 0:5 - RFS, ar 1:2 - "Riga" un ar 1:4 - "Daugavpilij".

Pēc šķiršanās no uzbrukuma līdera Junusas Muritalas, kurš no "Metta" vienības devies uz "Riga" un kurš guvis deviņus no 13 komandas līdzšinējiem vārtiem, labākais vārtu guvējs komandā ir Iļja Korotkovs ar diviem "goliem".

Viesiem pa diviem vārtiem šosezon guvis Aleksejs Babirjs, kurš ir diskvalificēts, un Mirakls Nvaorisa, kuram traumas dēļ sezona jau beigusies.

Mājiniekiem sapelnīto dzelteno kartīšu dēļ nevarēja palīdzēt Emīls Birka un Jegors Novikovs, bet viesiem - Alans Siņeļņikovs.

Turklāt "Noah Jurmala" palicis bez vēl trim spēlētājiem, jo piektdien Latvijas Futbola federācijas (LFF) Godīgas spēles un ētikas komiteja, konstatējot tiešu dalību spēles rezultāta apzinātā manipulēšanā, uz gadu diskvalificēja serbu Bojanu Kneževiču, Ofosu Apiju no Ganas un ukraini Oleksiju Babirju

Vienīgajā savstarpējā spēlē RTU stadionā ar 3:0 uzvarēja "Metta". Divus vārtus guva Muritala, vienus - Korotkovs.

Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Lozannā pagaidu lēmums strīdā starp Latvijas Futbola federāciju (LFF) un "Noah Jurmala" paredz, ka Daugavpils komandai jādod iespēja sacensties virslīgā vismaz līdz brīdim, kad CAS paziņos galīgo lēmumu.

Tāpēc laikā, kad nespēlē citas komandas, "Noah Jurmala" izspēlē savas neizspēlētās pirmo kārtu cīņas, šoreiz aizvadot septītās kārtas maču.

Virslīgas kopvērtējuma tabulā pirmo vietu ar 34 punktiem 14 spēlēs ieņem RFS, tālāk ar 32 punktiem 16 dueļos ir "Riga" un "Valmiera", kas nospēlējusi 15 mačus. Aiz pirmā trijnieka ar 22 punktiem 14 mačos ir "Liepāja", kam seko "Daugavpils" un "Spartaks" ar 15 cīņās iekrātiem 18 punktiem. Sesto vietu ar 12 punktiem 16 mačos ieņem "Metta", bet pēdējā ar trim punktiem 12 spēlēs ir Daugavpils "Noah Jurmala".