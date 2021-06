'Noah Jūrmala' nākamās problēmas – komanda saņem aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus

Latvijas Futbola federācija (LFF) Disciplinārlietu komiteja sodījusi virslīgas komandu "Noah Jūrmala", kas nav pildījusi Starptautiskās Futbola federācijas (FIFA) aprīlī pieņemtos lēmumus, informē LFF.

Kā vēsta LFF, šī gada 1. jūnijā saņemta informācija no FIFA, ka "Noah Jūrmala" nepilda 7. aprīļa lēmumus par darba algas izmaksu bijušajiem spēlētājiem – Aleksandram Jerkinam no Krievijas un Dzimitrijam Hermanam no Baltkrievijas. Abi futbolisti spēlēja pagājušajā sezonā "Lokomotiv Daugavpils", kas uzvarēja Latvijas pirmajā līgā un kas vēlāk pārtapa par "Noah Jūrmala".

Ņemot vērā neizpildītās saistības, "Noah Jūrmala" piemērots jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegums uz trīs transfēru periodiem, sākot no nākamā transfēru perioda, kas sāksies 17. jūnijā.

LFF DK vēl piespriedusi 140 eiro naudas sodus "Riga FC" un "Metta" par savstarpējā spēlē nopelnītajiem brīdinājumiem, kā arī izteikusi brīdinājumu "mettiešu" galvenajam trenerim Andrim Rihertam par sistemātisku tehniskās zonas atstāšanu pieminētajā mačā. Vienas spēles diskvalifikāciju saņēmis arī "Metta" fiziskās sagatavotības treneris Jānis Skābardis un pussargs Kristers Čudars, bet divu spēļu sods piespriests "Metta" pussargam Iļjam Korotkovam. Nākamā virslīgas spēles būs jāizlaiž arī "Riga FC" leģionāram Žigam Lipuščekam.