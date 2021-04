'Noah Jurmala' vēršas CAS pret LFF

Dalībai 2021. gada Latvijas virslīgas čempionātā nepielaistais klubs "Noah Jurmala" vērsies Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) pret Latvijas Futbola federāciju (LFF), liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

CAS ne vienmēr ierosina lietas par visiem iesniegumiem un pagaidām nav zināms, vai arī "Noah Jurmala" gadījumā lieta tiks ierosināta. Spriežot pēc portāla "Delfi" rīcībā esošās informācijas, "Noah Jurmala" pagaidām ir spēris pirmo soli - vērsies ar iesniegumu. Tad CAS vērtēs, vai ierosināt lietu, bet tikai tad, ja lietu ierosinās, no visām iesaistītajām pusēm tiks pieprasīta informācija un lieta skatīta CAS.

Nav prognozējams, cik ilgi var ieilgt viss process, jo CAS lietas var skatīt gan pēc dažiem mēnešiem, gan pēc vairāk nekā gada vai ilgāk.

"Noah Jurmala" vadītājs Aleksandrs Jakubovskis pagaidām nevēlējās komentēt, kamēr lieta vēl nav skatīta CAS.

"Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, katrs var sūdzēties un cīnīties par savām tiesībām. Mūsu pienākums ir reaģēt, ja būs nepieciešams. Vairāk neko varu komentēt, jo pagaidām neesam informēti par to," portālam "Delfi" sacīja LFF prezidents Vadims Ļašenko.

"Ja kāda lieta saistībā ar federāciju vai Latvijas klubu nonāk CAS, tad CAS ar oficiālu vēstuli informē LFF un norāda federācijas statusu šajā lietā (atbildētājs, pieteicējs vai cits statuss). Tad ir noteikti termiņi, kuru laikā jāiesniedz attiecīgā dokumentācija, vai arī pretprasība. CAS vērtē argumentus, lai uzsāktu lietu, un tas atkarīgs no katras situācijas," lietu virzību CAS skaidro LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. "Ja ir lieta, tad visas puses iesniedz dokumentāciju, papildinājumus, tad notiek sēdes, kurās klāt ir visu pušu pārstāvji. Šobrīd tas viss notiek "zoom" konferenču veidā. Lietas ilgums atkarīgs no lietas sarežģītības pakāpes. Tad ir lēmums, un, atkarībā no lēmuma, to jāpilda."

"Noah Jurmala" epopeja risinās jau vairākus mēnešus, par ko detalizēti rakstījis portāls "Delfi". Atgādinām, ka pagājušā sezonā Latvijas pirmās līgas čempionātā uzvarēja un ceļazīmi uz virslīgu ieguva "Lokomotiv Daugavpils", kas, piesaistot armēņu investorus, mainīja nosaukumu uz "Noah Jurmala". Tomēr Latgales kluba īpašnieka Aleksandra Jakubovska un armēņu investoru draudzība ilga nepilnu mēnesi, jo 15. februārī naudas devēji lauza līgumu par investīcijām.

Vairākas nedēļas nekas neliecināja par briestošajām problēmām, arī komanda turpināja treniņus Turcijā, bet marta sākumā pēc strauju notikumu ķēdes LFF lēma dienu pirms sezonas sākuma atņemt "Noah Jurmala" licenci dalībai virslīgā.

"Noah Jurmala" vērsās LFF Apelāciju komitejā, kas kluba prasību noraidīja, bet pēc tam klubam ir atlikusi tikai pēdējā iespēja – tiesāšanās CAS, kas ir sporta strīdu izskatīšanas augstākā institūcija.

Šobrīd CAS ir vairākas lietas saistībā ar Latvijas futbolu, bet konkrēti saistībā ar LFF ir viena lieta - par pērnā gada skandalozo spēli starp "Liepāja" un RFS.

17. oktobrī aizvadīto spēli Liepājas "Daugavas" stadionā starp "Liepājas" un RFS vienībām aprāva problēmas ar mākslīgo apgaismojumu. Spēles 54. minūtē izdzisa trešdaļa no stadiona apgaismojuma. Komandas pēc maza pārtraukuma turpināja spēli, Mārtiņam Ķiguram ar precīzu sitienu izvirzot mājiniekus vadībā. Taču tad gaisma pilnībā izdzisa jau uz diviem stabiem, spēlei tiekot pārtrauktai.

Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja lēma, ka mačs jāpārspēlē, ar ko mierā nebija abas puses, kuras, notikumiem attīstoties, LFF adresēja vairākas publiskas vēstules. Tomēr pārceltais mačs tāpat notika, kurā "Liepāja" ar rezultātu 1:0 pieveica RFS.

Šim mačam ir būtiska nozīme 2020. gada Latvijas čempionāta noslēguma kopvērtējuma kontekstā. Ja RFS panāks tehniskā zaudējuma piešķiršanu "Liepājai", tad "Riga FC" zaudēs čempionu titulu, bet par čempioniem tiks kronēta RFS komanda.