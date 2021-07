'Noah' pussargam Grjaznovam barga diskvalifikācija par 'netīru' spēli

"Optibet" futbola virslīgas kluba "Noah Jūrmala" pussargam Aleksejam Grjaznovam piešķirta diskvalifikācija uz nākamajām trim spēlēm, lēmusi Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komiteja (DK).

"Noah" vienība otrdien bezpalīdzīgi piekāpās "Metta" futbolistiem, virslīgas septītās kārtas spēlē zaudējot ar rezultātu 0:7 (0:4). Dažādu problēmu nomākta komanda uz spēli bija pieteikusi vien 11 spēlētājus, tāpēc Alekseja Grjaznova pirmajā puslaikā nopelnītā sarkanā kartīte atstāja vienību neapskaužamā situācijā.

LFF DK lēmusi, ka Grjaznova pārkāpums pret Gabrielu Kirkilu bijis pietiekami rupjš, lai futbolistu diskvalificētu uz trim spēlēm. Bijušais Latvijas izlases pussargs pretiniekam divreiz iesita pa seju.

Disciplinārlietu komiteja uz vienu spēli diskvalificējusi arī "Noah" vienības aizsargu Vladislavu Kuzminu, kurš spēlē pret "Metta" sakrāja piekto dzelteno kartīti šosezon. Čempionāta reglaments šādā gadījumā paredz, ka futbolistam viena spēle jāizlaiž.

"Noah" komandai jau svētdien virslīgas čempionāta spēlē jātiekas ar "Valmiera" FC, bet dienu vēlāk spēle jāaizvada abu vienību dublieriem.

LFF DK, iepazīstoties ar "Optibet" Nākotnes līgas un Latvijas Jaunatnes čempionāta spēļu protokoliem, arī nolēmusi brīdināt FK "Auda" par 10. jūlija "Optibet" Nākotnes līgas spēles FK "Auda"– "Rēzekne" videoieraksta nenodrošināšanu.

Savukārt "Evelatus" Jaunatnes čempionātā brīdināta FS "Metta" par 7. jūlija U-18 Elites grupas spēles FS "Metta" – FC "Noah Jurmala" un 12. jūlija U-16 Elites grupas spēles FS "Metta" – JDFS "Alberts" videoieraksta nenodrošināšanu.

Jūrmalas Noah midfielder Aleksejs Grjaznovs has been suspended for three games, for throwing punches at FK Metta defender Gabriels Kirkils.

The action in the video is in the bottom left corner. pic.twitter.com/hhP20oVFUA