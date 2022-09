Notiks otrā starptautiskā konference par godīgu spēli sportā un atbildīgas spēles principiem azartspēlēs

13. oktobrī norisināsies otrā Latvijas Futbola federācijas (LFF) un azartspēļu uzņēmuma "William Hill Latvia" organizētā starptautiskā konference "Par godīgu un atbildīgu spēli". Konferences mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistās ar pārmērīgu aizraušanos ar azartspēlēm, un riskiem, kas saistīti ar spēļu rezultātu ietekmēšanu un godīgas spēles principu pārkāpšanu, informē LFF.

Konference ir daļa no ikgadējā Latvijas kausa futbolā, kas, akcentējot tēmas nozīmīgumu, kopš 2020. gada pārdēvēts par "Atbildīgas spēles" Latvijas kausu.

"Esam gandarīti jau otro gadu kopā ar LFF rīkot šo konferenci. Daudzi jautājumi, kas saistās ar mūsu nozari, ir dažādu stigmu un mītu klāti. Konference ir mūsu pienesums kvalitatīvākas diskusijas par šīm jutīgajām problēmām veidošanā, balstot to pētījumos un starptautiskā pieredzē," par konferenci saka "William Hill Latvia" valdes priekšsēdētājs Jānis Trēgers.

"William Hill Latvia" un LFF sadarbības forma ir unikāls pasaules precedents, kad azartspēļu nozare kopā ar sporta nozari iestājas par problemātikas aktualizēšanu un risināšanu kopīgiem spēkiem, par galveno mērķi izvirzot informētību un atbildību.

"Godīgas spēles principu aizsargāšana sportā ir process, kas sastāv no praktiskām darbībām. Izglītošana, prevencija, uzraudzība, novēršana vai vainīgo sodīšana – tas ir daudzu mainīgo daļu kopums, kur nepieciešama liela proaktivitāte un pārdomātas darbības. Absolūtais vairums šī darba paliek ierindas cilvēkam neredzams, tāpēc šāda konference ir unikāls zināšanu iegūšanas resurss. Futbols ir izvēlējies par šo tēmu runāt atklāti, jo ceļš uz atbildīgas un godīgas spēles sargāšanu nav iespējams bez skaidrojošā darba veikšanas," uzsver LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Konferences pirmā daļa tiks veltīta atbildīgas spēles principiem no azartspēļu viedokļa un godīgai spēlei no totalizatoru operatoru puses. Prezentācijas sniegs starptautiskie eksperti "William Hill International" Totalizatora vadītājs Aleksis Haigs un Lielbritānijas eksperts atbildīgas spēles jautājumos Viljams Meiss. Diskusiju panelī ar bērnu un pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu tiks risināts jautājums, kādēļ šobrīd spēkā esošo azartspēļu regulējumu ir nepieciešams mainīt no jauniešu psiholoģiskās attīstības viedokļa.

Otrās daļas prezentācijas tiks veltītas godīgas spēles principiem. Starptautiski atzīti lektori - Jakubs Čavojs un Frančesko Baranka - dalīsies ar veiksmīgām praksēm sarunāto spēļu apkarošanā un izaicinājumiem. Diskusiju daļā kopā ar Latvijas futbola izlases mentālo treneri un bijušo LFF ģenerālsekretāru Edgaru Pukinsku tiks diskutēts par izaicinājumiem un riskiem, ar ko ikdienā saskaras profesionālie sportisti.

"Šis ir problēmjautājums arī citos sporta veidos, tāpēc ar savu piemēru un zināšanām vēlamies iedrošināt konferencē piedalīties arī citas sporta organizācijas, lai informētības līmenis par šiem jautājumiem sporta sabiedrībā būtu pēc iespējas plašāks un izkoptāks," aicina V. Ļašenko.

Konferenci apmeklēt aicināti sporta profesionāļi - sportisti, treneri, tiesneši un asociācijas, valsts iestāžu pārstāvji, kā arī totalizatoru un azartspēļu operatori. Konferencei būs iespējams sekot klātienē pasākuma telpās "Teikums" un attālināti tiešraidē organizatoru sociālajos tīklos un portālā "Delfi".