Oficiāli: Krollis uz četriem gadiem noslēdz līgumu ar 'Spezia'

Latvijas futbola izlases un čempionvienības "Valmiera FC" talantīgais uzbrucējs Raimonds Krollis oficiāli pārgājis uz Itālijas A sērijas klubu "Spezia Calcio", piektdien apstiprināja abas vienības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par Kroļļa iespējamo pāreju jau tiek ziņots vairākas dienas, bet tagad tā izziņota oficiāli. Futbolists izgājis medicīniskās pārbaudes un licis savu parakstu uz līguma, kas noslēgts uz četriem gadiem.

Krollis, izejot laukumā jaunā kluba sastāvā, būs pirmais Latvijas futbolists, kurš būs spēlējis Itālijas A sērijā – vienā no TOP 5 līgām visā pasaulē. Talantīgais Latvijas izlases uzbrucējs, pēc pievienošanās no FK "Metta" 2021. gadā, Valmieras sastāvā aizvadījis divas pēdējās sezonas, nospēlējot 66 spēles un gūstot 38 vārtus, 24 no tiem pērnajā "Optibet" Latvijas virslīgas sezonā, kura videzmenieki kļuva par čmepioniem.

Par fantastisko sniegumu 2022.gadā Krollis saņēma četras balvas Latvijas Futbola federācijas (LFF) laureātu vakarā. Viņš trešo reizi pēc kārtas tika atzīts par jaunatnes labāko futbolistu, bet otro reizi pēc kārtas - par virslīgas sezonas labāko uzbrucēju. Tāpat viņam tika arī Latvijas virslīgas sezonas labākā spēlētāja un labākā vārtu guvēja balvas.

"Esmu ļoti gandarīts par Raimonda pievienošanos Sērijas A klubam, īpaši priecē tas, ka tas noticis tieši ar latviešu spēlētāju," saka "Valmiera FC" komandas galvenais treneris Jurģis Kalns. "Mūsu ieguldītais darbs Valmierā vainagojies ar uzviju, tātad strādājam pareizā virzienā. Raimondam novēlu neapstāties pie sasniegtā un turpināt attīstīt savu talantu, kas viennozīmīgi viņam ir, un tad jau arī rezultāts neizpaliks – esmu pārliecināts, ka viņam arī šajā līmenī Itālijā izdosies. Tāda ir doma – paša Raimonda vārdiem runājot."

Latvieša jaunais klubs no Ligūrijas reģiona piejūras pilsētas Specijas ir ar tradīcijām un vēsturi bagāts – dibināts 1906. gadā. Jaunāko laiku vēsturē, pēc vairāku gadu pūliņiem iekļūt A sērijā, tas beidzot izdevās 2020-21. gada sezonā. Šī ir jau trešā sezona pēc kārtas Itālijas augstākajā futbola divīzijā, un līdzīgi kā iepriekšējās, arī šajā "Spezia" cīnās par vietas saglabāšanu A sērijā – pēc aizvadītajām 18 spēlēm šobrīd itāļu speciālista Luka Goti vadītā komanda turnīra tabulā ierindojas 15. vietā 20 komandu konkurencē.

"Valmiera FC" paziņojumā uzsver, ka Kroļļa pāreja ir kā veiksmīgs turpinājums kluba deklarētajai vīzijai - būt kā tramplīnam uz līmeni augstāk jaunu un talantīgu futbolistu profesionālās karjeras pirmsākumā. 2020. gadā pēc spoža snieguma Valmieras sastāvā uz Vācijas bundeslīgas vienību "Koln" pārcēlās nigēriešu uzbrucējs Toluvalase Arokodare. Pērnā gada augustā vēl viens kluba spēlētājs – tunisietis Motezs Zadems pievienojās Tunisijas čempionvienībai – "Esperance Sportive de Tunis".