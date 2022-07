Oficiāli: Levandovskis par 45 miljoniem eiro pievienojas 'Barcelona'

Poļu uzbrucējs Roberts Levandovskis ir noslēdzis līgumu ar Spānijas futbola virslīgas klubu "Barcelona" līdz 2027. gadam, otrdien paziņoja Spānijas klubs.

"Barcelona" izplatīja paziņojumu, apstiprinot pāreju trīs dienas pēc tam, kad abi klubi paziņoja par principiālu vienošanos.

""Barcelona" un Minhenes "Bayern" ir panākušas vienošanos par Levandovska pāreju par kopējo summu 45 miljoni eiro un iespējamiem papildu pieciem miljoniem eiro bonusu veidā," teikts "Barcelona" paziņojumā.

"Spēlētājs parakstīs līgumu ar klubu uz nākamajām četrām sezonām. Izpirkšanas klauzula ir noteikta 500 miljonu eiro apmērā," piebilsts kluba vēstījumā.

33 gadus vecais Levandovskis ir sazinājies ar saviem jaunajiem komandas biedriem ASV, kuri aizvada vairākas draudzības spēles Maiami.

Poļu uzbrucējs ir kataloniešu komandas ceturtais šovasar piesaistītais spēlētājs pēc brīvo aģentu Franka Kesjē (no "AC Milan") un Andreasa Kristensena (no "Chelsea"), kā arī Rapinjas piesaistīšanas no Līdsas "United", kas izmaksāja 70 miljonus eiro.

"Bayern" iepriekš Levandovskim tika piedāvājusi pagarināt līgumu, kas beidzas 2023.gada vasarā, tikai uz vienu gadu.

Par pēdējo divu gadu pasaules labāko spēlētāju atzītais polis nebija apmierināts arī ar piedāvāto atalgojumu, kā arī nebija vienisprātis ar Bavārijas kluba treneri Julianu Nāgelsmani par taktiskajām niansēm.

Polijas izlases spēlētājs, kurš "Bayern" 2014.gadā pievienojās no Dortmundes "Borussia" vienības, Minhenes kluba rindās guvis 344 vārtus. Levandovskis ir desmitkārtējs Vācijas čempions, astoņus titulus izcīnot ar "Bayern". Tāpat viņš minheniešu sastāvā uzvarējis UEFA Čempionu līgā un trīsreiz ieguvis Vācijas kausu.

Levandovskis ir Polijas izlases visu laiku labākais vārtu guvējs, 132 mačos izceļoties ar 76 rezultatīviem sitieniem.

Viņš profesionāla futbolista gaitas sāka savā dzimtenē, pārstāvot Pruškovas "Znicz" un Poznaņas "Lech" komandas.