Oficiāli: Pukinsks pamet LFF ģenerālsekretāra amatu

Edgars Pukinsks no šīgada 1. decembra pametīs Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretāra amatu. Par to 1. novembrī informēta LFF valde, kas jautājumu par nākamo federācijas ģenerālsekretāru un saistītos jautājumus skatīs nākamajā valdes sēdē, ziņots LFF mājaslapā.

Portāls "Delfi" pagājušonedēļ ziņoja, ka Pukinsks nolēmis aiziet no amata. To apstiprināja vairāki avoti, kuri ziņoja, ka ģenerālsekretārs par to LFF vadību informēs 1. novembrī.

LFF prezidents Vadims Ļašenko uz šo amatu virza pašreizējo izpilddirektoru, tuvu savu draugu Arturu Gaidelu, zināms portālam "Delfi".

LFF valde pirmdien uzklausīja E. Pukinsku un diskutēja par turpmākajiem soļiem, kā nākotnē uzturēt abu pušu sadarbību jaunā formā, raksta LFF savā paziņojumā.

"Atrašanos futbolā un iespēju tajā strādāt vienmēr esmu uzskatījis par privilēģiju, un tā tas ir bijis neatkarīgi no lomas - amatieru futbolists, bērnu vai studentu treneris, menedžeris, vadītājs vai funkcionārs," izsakās Pukinsks. "Lai gan noiets ir garš ceļš un paveikts ir daudz, man īpašs šķiet tieši pēdējo divu gadu nogrieznis, kad organizācijā ir atgriezta stabilitāte gan finansēs, gan sportiskajā ziņā, gan ikdienas procesos."

"Tāpēc vēlos teikt lielu paldies visiem kolēģiem, ar kuriem strādāts plecu pie pleca - valdei, komitejām un jo īpaši administrācijai. Tāpat liels paldies kolēģiem no Staiceles bāzes, kuri šajā laikā spējuši būtiski uzlabot tās darbību. Īpaši vēlu izdošanos mūsu izlasēm - gan sieviešu, gan vīriešu. Lai gan tas nav viss Latvijas futbols, tas ir spilgts indikators, vai ar futbola sistēmu, masveidību, saturisko kvalitāti un fokusu viss ir kārtībā," ilggadējais federācijas pārstāvis citēts LFF mājaslapā.

"Lēmums pieņemts pēc sarunām ar LFF prezidentu, valdi un atsevišķiem kolēģiem, secinot, ka federācijas un Latvijas futbola tālākās attīstības interesēs ir jaunu ideju ieplūšana federācijas ikdienā. Vēlos arī turpmāk sadarboties ar LFF un, cerams, būt tai noderīgs stratēģisko mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā," skaidro Pukinsks.

"Vēlos pateikties Edgaram par paveikto un ieguldīto mūsu līdzšinējā kopīgajā darba laikā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Kļūstot par LFF prezidentu, nevarēju vēlēties sev līdzās futbola procesos zinošāku profesionāli. Uzskatu Edgaru par vienu no spēcīgākajiem Latvijas sporta vides funkcionāriem, un viņa paveiktais vairākās Covid-19 un citās krīzes situācijās, kurām esam bijuši pakļauti pēdējos gados, ir nenovērtējams. Mēs noteikti turpināsim sadarbību arī nākotnē, jo ar tādām zināšanām par Latvijas futbola procesiem un darbaspējām, kādas ir Edgaram, lepoties var tikai retais."

LFF prezidents nākamajā valdes sēdē aicinās skatīt jautājumu par LFF stratēģiskās padomes izveidošanas tālāku virzību. Tā ir iniciatīva, kas minēta prezidenta programmā un apstiprināta pagājušā gada jūlijā ar mērķi visiem LFF ilgtermiņa lēmumiem nodrošināt maksimāli spēcīgu un kompetentu stratēģisko atbalstu.

"Esmu pārliecināts, ka administrācijas ikdienas procesi būs ieguvēji, šajā atbildīgajā amatā stājoties cilvēkam ar jaunām idejām un jaunu pieeju," piebilst Ļašenko, kurš nākamajā LFF valdes sēdē plāno izvirzīt kandidātu ģenerālsekretāra amatam.

Edgars Pukinsks ir viens no ilglaicīgākajiem LFF darbiniekiem, organizācijā strādājot kopš 2007. gada. Kopš 2013. gada Pukinsks bija LFF izpilddirektors, apvienojot amatu ar ģenerālsekretāra vietnieka funkcijām. Pēc Kaspara Gorkša kļūšanas par LFF prezidentu Pukinsks 2018. gada jūnijā kļuva par organizācijas ģenerālsekretāru, šajā krēslā nomainot ilggadējo ģenerālsekretāru Jāni Mežecki. 2019. gada vasarā Pukinsks negaidīti amatu atstāja. Kā oficiāli norādīja LFF, Pukinsks vēlējies vairāk laika veltīt ģimenei, tāpēc nolēmis atpūsties no saspringtā darba.

2019. gada rudenī Gorkšs zaudēja LFF biedru uzticību, pēc kā Pukinsks atgriezās LFF ģenerālsekretāra amatā un uz brīdi kļuva par vienīgo organizācijas paraksttiesīgo personu. 2020. gada vasarā LFF prezidenta amatā tika ievēlēts Ļašenko, kurš par ģenerālsekretāru virzīja Pukinsku. LFF valde vēlāk apstiprināja Pukinsku šajā amatā.