Ošs ar vārtiem palīdz 'Xamax' neticami atspēlēties un nosargāt vietu Šveices superlīgā

Latvijas futbola izlases aizsargs Mārcis Ošs svētdien guva vārtus Šveices superlīgas pārspēļu atbildes mačā, palīdzot Neišateles "Xamax" komandai nosargāt vietu valsts augstākajā līgā.

"Xamax" pārspēļu atbildes mačā viesos pamatlaikā ar 4:0 (3:0) pārspēja "Aarau" vienību, bet tā kā ar identisku rezultātu tika ciests zaudējums pirmajā duelī, tad sekoja pagarinājums. Arī tajā vārti netika gūti, bet pēc tam sekojošā pēcspēles sitienu sērijā ar 5:4 pārāki bija Neišateles futbolisti, kuri mačā uzvarēja ar 5:0, bet divu spēļu summā guva virsroku ar 5:4.

Neišateles komandu ar precīzi 11 metru soda sitienu 20.minūtē vadībā izvirzīja kotdivuārietis Žofrē Serejs Djē. Deviņas minūtes vēlāk Ošs pēc Žofrē Trēna izpildīta stūra sitiena uzvarēja gaisa divcīņā un ar galvu raidīja bumbu tīklā, panākdams 2:0. Gandrīz identiskā epizodē Kemals Ademi 38.minūtē guva jau trešos vārtus viesiem.

Lai cerētu uz vietas saglabāšu superlīgā "Xamax" komandai bija jāgūst vēl vieni vārti un tas arī izdevās - 72.minūtē Trēns no aptuveni desmit metriem netraucēts panāca 4:0 jeb neizšķirtu divu spēļu summā. Pamatlaika pēdējā minūtē pretinieku uzbrucējs no tuvas distances sita pāri viesu cietoksnim, neizmantojot iespēju izraut uzvaru divu spēļu summā, līdz ar to atbildes spēle turpinājās pagarinājumā.

Arī 30 minūšu papildlaikā vārti netika gūti, līdz ar to vieta superlīgā tika izšķirta pēcspēles 11 metru sitienu sērijā. Tajā pirmo mājinieku raidījumu atvairīja "Xamax" vārtsargs Lorēns Valtherts, bet pārējie deviņi raidījumi savu mērķi sasniedza, tādējādi "pendelēs" ar 5:4 pārāki bija "Xamax" futbolisti.

Jau ziņots, ka pārspēļu pirmajā mačā "Xamax" savā laukumā kapitulēja ar 0:4.

"Xamax" komanda Šveices čempionātā bija devītā desmit vienību konkurencē, tāpēc tai bija jāpiedalās pārspēlēs.

Sagaidāms, ka pēc šiem abiem mačiem Ošs pievienosies Latvijas izlasei, kas jūnija ievadā savā laukumā aizvadīs divas spēles 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā.