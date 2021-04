Bijušā futbolista un futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība vēl ilgi nomāks viņa draugus un paziņas, kuri – bez izņēmumiem – gatavi galvot, ka Bezzubovam futbola saimē spējis līdzināties vien retais. Strādīgs gan kā futbolists, gan kā aģents, kā arī piemērs citiem viscaur savam dzīves gājumam – tāds bija 41 gada vecumā aizsaulē aizgājušais Romāns Bezzubovs.

Romāns Bezzubovs lielākajai daļai Latvijas mūžam paliks atmiņā kā pagājušonedēļ Purvciemā nežēlīgi noslepkavots futbola aģents. Milzīgajā ažiotāžā ap noziegumu starp šaušalīgiem video kadriem un ne līdz galam izprotamiem kādas amatpersonas izteikumiem iespraukušies arī dažu cilvēku publiski piemiņas vārdi. Cienījams un godīgs aģents, kurš turēja savu vārdu un kuru respektēja visi, tā paspējuši Bezzubovu raksturot vairāki. Gatavs laipni atsaukties uz žurnālistu jautājumiem, šāda atziņa vienbalsīgi dzirdama arī no šī aroda pārstāvjiem, zem kuriem kaut pēc pāris retām komunikācijas reizēm varu parakstīties arī es.

Tomēr viņa paziņas apliecinās, ka ar pāris rindiņām Bezzubova dzīves iemūžināšanai vien nepietiek. Lai viņa karjera nebūtu vien dažu pašmāju klubu uzskaitījums, jaunatnes izlašu pieraksti vai īsas atziņas, nelaiķa paveikto vērts iemūžināt plašāk.

"Skonto" audzēknis no Purvciema

1990. gados Latvijas futbola neapšaubāmais flagmanis gan elites līmenī, gan jauno censoņu sagatavošanā bija futbola klubs "Skonto". Lai gan Purvciemā augušais Romāns Bezzubovs gadu laikā bijis vairāku treneru paspārnē, tieši Mihaila Koņeva nozīmi savā dzīvē bieži uzsvēris pats futbolists, apstiprina viens no viņam tuvākajiem cilvēkiem, futbolists Vitālijs Jagodinskis. Tuvību ar savu audzēkni izjutis arī Koņevs. Bezzubovs ar Koņevu bieži sazvanījies, regulāri savu treneri apsveicis svētkos, kā arī bijis viens no tiem, kurš centies ne reizi nepalaist garām svētu tradīciju – pirms Jaunā gada tikties, lai ar citiem "Skonto" audzēkņiem kopīgi uzspēlētu futbolu un ieietu pirtī.

"Romāns vienmēr bija apzinīgs, veica liela apjoma darbu kā aktīvs malējais pussargs. Ļoti draudzīgs, kolektīva cilvēks, daudz jokoja, atsaucīgs, bija komandas dvēsele. Tāds viņš arī tagad allaž bija – smaidīgs, atsaucīgs, sirsnīgs, godīgs," par savu audzēkni portālam "Delfi" stāsta Koņevs.

Futbola sabiedrībā ļoti cienītais Koņevs jauno Bezzubovu trenējis vismaz piecus gadus līdz futbolists sasniedzis pilngadību. Ar Bezzubova pārstāvēto komandu kopā reizēm arī trenējušies divus gadus jaunāki (1981. gadā dzimuši) Koņeva audzēkņi, starp kuriem bija topošais futbolists Roberts Mežeckis.

"Pazinu viņu no bērnības, kāda 13 gadu vecuma. Varbūt tas atkarīgs no trenera, bet mēs bijām ļoti cieši saistīti. Gājām skatīties viņu treniņus, reizēm trenējāmies kopā. Man par attiecībām ar vecāko grupu palikušas ļoti labas atmiņas," klāsta Mežeckis, kurš uzsver, ka Bezzubovs bijis viens no tiem gados vecākajiem puišiem, kurš jaunos futbolistus pieņēmis pulkā. Gadus vēlāk abi spēlēja kopā Latvijas virslīgas komandā "Policijas" FK, bet savu cīņu biedru Mežeckis spilgti atceras tieši no bērnības.

Romāns Bezzubovs jau 1996. gadā regulāri sāka spēlēt virslīgā trenera Andreja Karpova vadītās komandas "Skonto"/"Metāls" rindās, kas bija kā dublieru vienība, kurā vietējais futbola grands iespēlēja gados jaunākus puišus. Uzbrūkošais pussargs sezonas laikā izcēlies arī ar trim vārtu guvumiem. Savukārt jau gada izskaņā jaunie censoņi Bezzubovs, Renārs Vucāns, Sergejs Solovjovs un Vladimirs Koļesničenko pievienojušies pirmajai komandai, lai gatavotos 1997. gada sezonai.

Bezzubova apmeklētajā Rīgas Purvciema ģimnāzijā visiem labi bijis zināms, ka puisis kļūs par profesionālu futbolistu. Vārds "visiem" patiešām tiek izmantots, iespējams, vien mazliet pārspīlēti. "Visa skola viņu zināja," stāsta ķīmijas skolotāja Tatjana Sahno. "Mēs zinājām, ka skolu futbola sacensībās izcīnīsim pirmo vietu tāpēc, ka komandā bija Roma." Vidusskolas pēdējā gadā Sahno bijusi arī Bezzubova klases audzinātāja. Viņa zina teikt, ka gados jaunākiem skolēniem futbolists šādās sacensībās bijis apbrīnas vērts piemēts.