Pārbaudes spēle futbolā: Latvija – Īrija. Teksta tiešraide

Latvijas futbola izlase trešdien, 22. martā, aizvada savu pirmo spēli 2023. gadā, pārbaudes mačā izbraukumā tiekoties ar Īrijas valstsvienību.

Pārbaudes spēle futbolā: Latvija - Īrija

Latvija - Īrija 2:2. Noslēdzies 1. puslaiks

Pirmā puslaika kompensācija - viena minūte.

45+1 min. Latvija - Īrija 2:2Latvija pirmā puslaika izskaņā iegūst tiesības uz soda sitienu. Seko centrējums soda laukumā, bet pēc dažādiem rikošetiem bumba nonāk pie Zjuzina. Latvijas futbolists uzreiz izdara sitienu un bumba pēc neliela rikošeta lido īru vārtos!

Spēles temps nedaudz rimies, pirmajā puslaikā atlikušas 5 minūtes.

Latvijai noveicas, jo spēlē netiek izmantots VAR. Soda laukumā ar roku nospēlē Balodis, bet to nepamana tiesnesis. Par laimi Latvijai.

34. min. Latvija - Īrija 1:2Robertam Uldriķim skaists vārtu guvums!!!Īrija kļūdījās laukuma vidus zonā. Pēc saspēles Uldriķis izvēlas sist no apmēram 25 metriem - bumba lido "devītniekā"! Šādus vārtu guvumus Latvijas izlases izpildījumā nenākas bieži redzēt...https://twitter.com/tirgus_tante/status/1638638442660626433

32. min. Kārtējais īru uzbrukums. Latvijas izlase diezgan pasīvi sagaida pretiniekus, pēc saspēles Smolbounss izvēlas sist no apmēram 22 metriem - bumba lido nedaudz garām "devītniekam".

Nedroši nospēlē Šteinbors. Vārtu autors O'Douda sita ne visai spēcīgi no kreisās malas - Šteinbors gribēja tvert bumbu, bet tā izslīd aiz vārtiem.

Pirmā puslaika vidū "Aviva" stadionā dzirdams "Latvija, Latvija". Stadionā ir vairāk nekā 50 000 sēdvietas, no kurām lielākā daļa ir aizpildītas. Klātienē spēli varētu vērot vairāk nekā 35 000 līdzjutēju.

Īrija ar skaistu saspēli izveido bīstamu momentu. Brauna ne visai spēcīgo sitienu atvaira Šteinbors un uzreiz tver pēc tam bumbu.

22. min. Pēc Savaļnieka centrējuma Uldriķis sit no gaisa, bet pāri vārtiem.

20. min. Latvijai labs moments - Gutkovskis saņem tālu piespēli, bet "Guti" nesanāk sitiens...

17. min. Latvija - Īrija 0:2Latvija nedroši nospēlē aizsardzībā un zaudē modrību. Pēc centrējuma ar pirkstu galiņiem glābj Šteinbors, bet bumba neatstāj laukumu - Obafemi piespēlē uz vārtu priekšu, kur jaunais talants Fērgusons gūst savus pirmos vārtus Īrijas izlases kreklā.

10. min. Tobers riskanti nospēlē soda laukumā, tomēr izklupienā izsit bumbu uz stūra sitienu.Īru centrējums neveiksmīgs, izdodas uzvarēt īrus "otrajā stāvā"

Īrija FIFA rangā ieņem 48.vietu, bet Latvija atrodas 133.pozīcijā. No piecām savstarpējām spēlēm visās uzvarējusi Īrija, tika vienā no tām latviešiem gūstot vārtus. Pēdējo reizi abas valstsvienības tikās 2013.gada novembrī, pārbaudes mačā šajā pašā stadionā ar 3:0 uzvarot īriem. No šī sasaukuma Latvijas izlases sastāvā tajā mačā bija pussargs Artūrs Zjuzins, kurš gan laukumā nedevās.

6. min. Latvija - Īrija 0:1Īri izveido pirmo uzbrukumu un gūst vārtus. Uzbrukuma sākums iet caur centru, bet seko piespēle uz labo malu. Pēc tam centrējums soda laukumā, kur Kalums O'Douda no tuvas distances netraucēti ar galvu pārspēj Šteinboru. Epizodē nedroši nospēlēja Savaļnieks, aiz kura muguras "iznira" O'Douda

Spēle sākusies

Latvijas uzbrucējam Uldriķim veiksmi novēl viņa klubs "Cambuur" https://twitter.com/SCCambuurLwd/status/1638625114202992640

Pirms spēles abām komandām veiksmi novēlēja Īrijas prezidents Maikls Higinss.

Dublinā, "Aviva" stadionā, pamatīgi līst un ir pavēss. Līdz ar to nevar gaidīt augsta tempa spēli.

Latvijas izlase šo gadu sāk ar jaunām spēļu formām. Cerams, ka jaunās formas nesīs arī veiksmi. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/foto-prezentetas-latvijas-futbola-valstsvienibas-jaunas-spelu-formas.d?id=55344468

Latvijas izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pirms spēles pret Īriju izcēla pretinieku lielāko zvaigzni, šobrīd tikai 18 gadus veco Fergusonu. "Īrijas izlasei [Evans] Fergusons ir jauna uzlecošā zvaigzne. Saprotam, ka līdz šim viņam nav bijusi pietiekami liela spēļu prakse tieši izlasē, taču pēdējā pusgada laikā viņa sniegums un gūtie vārti liek par sevi manīt. Bet viņš noteikti nebūs vienīgais fokuss, kam mums jāpievērš mūsu uzmanība." https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/kazakevics-galvenas-domas-mums-ir-saistitas-ar-sapratigu-balansu-starp-aizsardzibu-un-uzbrukumu.d?id=55359340

Latvijas futbola izlase sāk 2023. gadu - pirmajā cīņā pārbaudes spēle pret Īriju. Spēles sākums pulksten 21:45.