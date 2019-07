Pašaizliedzīgā 'Riga FC' notur bezvārtu neizšķirtu Čempionu līgas debijā

Debiju UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā piedzīvojusi pērnā gada "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempione "Riga FC", kas izbraukumā Dandolkā spēja nospēlēt neizšķirti 0:0 (0:0) pret Īrijas premjerlīgas čempionvienību "Dundalk FC".

Lai gan starptautiskajos turnīros Latvijas virslīgas klubiem nav jāievēro ārzemju spēlētāju limits, spēli "Riga" uzsāka tieši ar vietējā čempionātā pieļaujamo piecu leģionāru skaitu. Uz rezervistu soliņa gan palika viens no komandas līderiem Deniss Rakels, kurš pēdējā kluba spēlē 4. jūlijā nospēlēja 90 minūtes pret "Valmiera Glass"/ViA vienību.

Jau spēles ceturtajā minūtē bīstamu sitienu izpildīja mājinieku futbolists Maikls Dafijs, kura tālsitiens aizspurdza garām vārtu tālajam stūrim. Divus bīstamus sitienus pēc kārtas veica arī Dandolkas kluba futbolists Šons Hors, kurš vispirms pēc stūra sitiena raidīja ar galvu bumbu pāri vārtiem, bet pēc tam veica sitienu no tuvas distances pēc pagrieziena.

Superb skill from @DundalkFC defender Sean Hoare who controls the free-kick and volleys on the turn! It’s the closest we have come to a goal at Oriel Park so far #DUNRIG #ucl #rtesoccer pic.twitter.com/uVfRrrNVxG