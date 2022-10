Pasaules kausā futbolā tiesās arī sievietes

Šī gada Pasaules kausa izcīņas turnīru futbolā apkalpos arī trīs galvenās tiesneses sievietes, otrdien paziņoja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA).

Galvenā arbitra funkcijas 2022.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pildīs francūziete Stefānija Frapāra (attēlā), Salima Mukansanga no Ruandas un japāniete Jošimi Jamašita.

Tāpat FIFA ziņo, ka turnīrā būs arī trīs galvenā tiesneša asistentes - Neuza Baka no Brazīlijas, Karena Diasa Medina no Meksikas un Ketrina Nezbita no ASV.

Pēc sieviešu nozīmēšanas uz vīriešu Pasaules kausa izcīņas finālsacensībām FIFA Tiesnešu komitejas vadītājs Pjerluidži Kolina, norādīja, ka "mums ir svarīga [tiesāšanas] kvalitāte, nevis dzimums".

Frapāra 2019.gadā kļuva par pirmo sievieti, kura tiesāja Francijas spēcīgākās futbola līgas spēles vīriešiem. Tāpat viņa tiesāja 2019.gada UEFA Superkausa maču starp angļu vienībām "Liverpool" un Londonas "Chelsea", bijusi nozīmēta uz UEFA Čempionu līgas spēlēm un pagājušās sezonas Francijas kausa izcīņas finālu.

Tikmēr Jamašita 2019.gadā kļuva par pirmo sieviešu tiesnesi Āzijas Čempionu līgā, bet Mukansanga šogad bija pirmā dāma, kas tiesāja Āfrikas Nāciju kausa izcīņas finālturnīrā.

Pasaules kausa finālturnīrs Katarā, kas asi tiek kritizēta par sieviešu tiesību ierobežošanu un dzimumu nevienlīdzību, norisināsies no 20.novembra līdz 18.decembrim.