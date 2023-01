Pasaules kausa ieguvējs Loriss noslēdzis karjeru Francijas izlasē

Karjeru Francijas futbola izlasē nolēmis noslēgt tās kapteinis un pirmais vārtsargs Igo Loriss, kurš 2018. gadā kopā ar valstsvienību triumfēja Pasaules kausa izcīņā, vēsta izdevums "L'Équipe".

Punktu karjerai valstsvienībā 36 gadus vecais vārtsargs nolēmis likt pēc nesen Katarā notikušā Pasaules kausa finālturnīra, kurā Francija aizraujošā finālspēlē zaudēja Argentīnai, nespējot otro reizi pēc kārtas iegūt čempiontitulu.

