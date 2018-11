Pātelainens: Šabalas noraidījums nekādi neizmainīja spēli

Uzbrucēja Valērija Šabalas noraidījums nekādi neizmainīja spēli par sliktu Latvijas futbola izlasei, turklāt otrajā puslaikā, esot mazākumā pret Andoru, pat spēlējusi labāk, pēc noslēdzošās spēles UEFA Nāciju līgas grupu trnīrā uzsvēra valstsvienības galvenais treneris Miksu Pātelainens.

Latvijas futbolisti pirmdien UEFA Nāciju līgas mačā izbraukumā nospēlēja 0:0 ar Andoru, savā D divīzijas grupā paliekot trešajā vietā. Tiesa, jau no 38. minūtes Latvija spēlēja mazākumā, jo sarkano kartīti par nesportisku uzvedību nopelnīja Šabala.

"Pēc spēles runāju ar Šabalu. Viņš ir pārliecināts, ka nerunāja ar tiesnesi, bet gan tikai ar Andoras izlases futbolistu. Tiesnesis acīmredzami pārprata un domāja, ka Šabala runā ar viņu," norādīja Pātelainens.

Somu speciālists gan nedomā, ka Šabalas noraidījums būtu būtiski ietekmējis Latvijas izlases spēli.

"Sagaidīju, ka mačs pret Andoru būs sarežģīts. Pētījām pretinieku spēles un zinājām, ka viņi pielieto presingu un gūst arī vārtus, kā to paveica pret Kazahstānu. Bijām droši, ka pret mums viņi darīs visu iespējamo, lai gūtu uzvaru, jo tā viņiem bija noslēdzošā šī gada spēle, turklāt savu skatītāju priekšā," pēc mača teica Pātelainens. "Nedomāju, ka Šabalas noraidījums mainīja spēli. Spēle bija ļoti līdzvērtīga, kad mūsu komandā uz laukuma bija 11 spēlētāji, un tāda tā bija arī tad, kad saņēmām noraidījumu. Sarkanā kartīte nekādi neizmainīja spēli. Turklāt uzskatu, ka otrajā puslaikā bijām labāki - centāmies gūt vārtus un mums bija labas iespējas to izdarīt. Vēlos uzteikt savus futbolistus par to, kā viņi spēlēja mazākumā. Domāju, otrajā puslaikā komanda parādīja krietni labāku sniegumu nekā tad, kad bijām pilnā sastāvā, jo tobrīd bumbu nepiespēlējām labi un nebijām kustīgi."

Apakšgrupā ar 16 punktiem sešās spēlēs pārliecinoši uzvarēja Gruzija, kas ieguva ceļazīmi uz C divīziju, otrā ar sešiem punktiem bija Kazahstāna, kamēr Latvija un Andora iekrāja pa četriem punktiem, latviešiem tiekot pie labākas gūto un zaudēto vārtu attiecības.

Ar Pātelainenu tika noslēgta vienošanās līdz UEFA Nāciju līgas turnīra beigām. Ja Latvijas izlase savā apakšgrupā iegūtu pirmo vietu, līgums tiktu automātiski pagarināts līdz 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beigām.