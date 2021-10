Pēc gada pārtraukuma Tukumā atkal norisināsies pasaules kērlinga tūres posms

Viens no Pasaules kērlinga tūres posmiem "WCT Latvian International Challenger" atgriežas uz Tukuma ledus halles ledus, lai no 21. līdz 24.oktobrim pulcētu sieviešu un vīriešu komandas no visas Eiropas, un noskaidrotu šī gada titula ieguvējus.

Šogad sacensībās sieviešu konkurencē startēs 17 komandas, bet vīriešu konkurencē astoņas komandas no tādām valstīm kā Čehija, Igaunija, Itālija, Koreja, Krievija, Lietuva, Polija, Skotija, Šveice, Ungārija, Zviedrija, kā arī sieviešu un vīriešu komandas no Latvijas.

No Latvijas komandām uz ledus dosies gan sieviešu, gan vīriešu Eiropas čempionātu izlases, kurām šis būs kā sagatavošanās turnīrs 20. - 27.novembrī gaidāmajam Eiropas kērlinga čempionātam Lillehamerē, Norvēģijā. Tā pat arī olimpiskā izlase, kura gatavojas decembra vidū gaidāmajam olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram Leuvardēnā, Nīderlandē.

Visas komandas vispirms aizvadīs spēles savās apakšgrupās. Pēc iegūtajiem rezultātiem sieviešu konkurencē divas labākās komandas no trim grupām un labākās divas trešo vietu ieguvējas pēc papildrādītāja kvalificēsies ceturtdaļfinālam un turpinās cīņu par "WCT Latvian International Challenger 2021" turnīra titulu. Vīriešu konkurencē abu grupu pirmās vietas automātiski nokļūs pusfinālā, bet grupu otrās un trešās vietas savā starpā noskaidros atlikušos divus pusfinālistus.