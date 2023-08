Pēc 'Riga' uzvaras pār 'Auda' Latvijas kausam būs jauns īpašnieks

"Riga" pirmdien Rīgā svinēja pārliecinošu uzvaru pār līdzšinējo "Atbildīgas spēles" Latvijas kausa futbolā glabātāju "Audu" un iekļuva pusfinālā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Riga" pieveica "Audas" vienību ar 4:0 (3:0).

Tāpat kā dienas pirmajā spēlē Valmierā, arī šajā cīņā vārti tika gūti mača sākumā. Sestajā minūtē pēc Duglasa Aureliu piespēles Abdulrahmans Taivo no vārtu priekšas atklāja rezultātu.

25.minūtē Muhameds Ngoms panāca 2:0. Saņēmis piespēli, viņš pie mājinieku soda laukuma apstrādāja bumbu, nomērķēja un ar kreiso kāju ar iegrieztu sitienu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī.

Skaistus vārtus 36.minūtē guva Antonijs Kontrerass. Pēc Aureliu piespēles no laukuma kreisās puses Kontrerass metru aiz soda laukuma līnijas, neapstādinot bumbu, to ar kreiso kāju no gaisa raidīja vārtu kreisajā stūrī - 3:0.

Otro puslaiku "Auda" sāka ar trim spēlētāju maiņām, bet "Riga" pēc lielā pārsvara rezultātā par katru cenu necentās palielināt rezultāta starpību.

80.minūtē pēc slīpa Abdulrahmana sitiena no kreisās puses bumbas virzību vārtos apturēja Niko Bretšneiders.

Spēcīgā lietū, kas sākās otrajā puslaikā, 4:0 ātrajā uzbrukumā pēc Mora Gajē piespēles pa kreisi Luiss Iberiko ar ķermeni rādīja mājinieku vārtsargam Robertam Ozolam, ka sitīs tālajā labajā vārtu stūrī, taču bumbu raidīja tuvajā stūrī.

"Auda" un "Riga" šosezon mērojās spēkiem ceturto reizi. Līdz šim visās trijās spēlēs virslīgā ar 2:0, 2:0 un 1:0 bija uzvarējusi "Riga".

Svētdien pirmajos pusfināla mačos "Liepāja" ar 7:0 sagrāva "Beitar", bet RFS ar 4:1 (2:0) - "JDFS Alberts" futbolistus, bet pirmdien "Tukums 2000"/"Telms" Jāņa Daliņa stadionā ar 1:0 pieveica "Valmieru".

Turnīra fināls paredzēts 25. oktobrī.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie prestižās trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.

Pērn pirmoreiz vēsturē Latvijas kausu izcīnīja "Auda", kas finālā ar 1:0 uzvarēja RFS.