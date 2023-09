Pēriens Rijekā: Latvija kapitulē futbola grandam Horvātijai

Graujošu zaudējumu 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ceturtajā mačā piektdien, 8. septembrī, piedzīvoja Latvijas futbola izlase, kas viesos Rijekā ar 0:5 (0:3) kapitulēja pret pērn Pasaules kausā trešo vietu izcīnījušo Horvātiju.

Horvātijas izlases labā divus vārtus iesita Bruno Petkovičs, kamēr pa reizei izcēlās Luka Ivanušecs, Andrejs Kramaričs un Mario Pašaličs.

Jau ar pirmajā minūtēm Horvātija laukumā demonstrēja, kurš ir laukuma saimnieks. Uzreiz mājinieki radīja spiedienu uz Latvijas vārtiem, un tas ātri vainagojās panākumiem – trešajā minūtē tiešo brīvsitienu ar spēcīgu raidījumu pa vārtiem realizēja Petkovičs. Latviešiem bija lielas grūtības tikt pāri centra līnijai, bet 13. minūtē Horvātija dubultoja pārsvaru. Pieredzes bagātais Ivans Perišičs izpildīja centrējumu no kreisā flanga, un sākumā aizsargi ar to tika galā, bet pirmais pie atlēkušās bumbas bija Ivanušecs.

Pirmais puslaiks Latvijas izpildījumā bija teju bezcerīgs, taču 29. minūtē uz vārtiem pretuzbrukumā aizskrēja Roberts Uldriķis, bet viņš trāpīja tieši virsū vārtsargam. Pašās puslaika beigās no kreisā flanga soda laukumā ieskrēja Perišičs, kurš veica lielisku piespēli cauri aizsargiem, un Petkovičam atlika tikai pieskarties bumbai, lai gūtu savus otros vārtus mačā.

Saprotot, ka trīs punkti jau kabatā, otrajā puslaikā Horvātija mazināja apgriezienus un diezgan ātri nomainīja vairākus atslēgas spēlētājus, tostarp Luku Modriču. Laba iespēja bija arī Latvijai – īsi pēc nākšanas laukumā Raimonds Krollis 58. minūtē izpildīja bīstamu sitienu ar galvu, ar ko gan vārtsargs Dominiks Livakovičs tika galā.

Kaut arī Horvātijas spiediens bija mazinājies, tas netraucēja mājiniekiem iesist vēl divus vārtus, jo Latvijas izlases aizsardzība bija vājā līmenī. Cīņas 68. minūtē viesi nekontrolēja savu vārtu priekšu, un pēc brīvsitiena nepiesegts soda laukumā bija Kramaričs, bet desmit minūtes vēlāk kā nazis caur sviestu garām aizsargiem izskrēja Pašaličs, viņam diezgan viegli gūstot horvātu piektos vārtus.

Cīņas izskaņa bija tikai formalitāte. Četrās aizvadītajās atlases cikla spēlēs Latvija joprojām ir bez punktiem, ieņemot pēdējo vietu starp piecām D grupas konkurentēm.

Portāls "Delfi" piedāvāja Horvātijas - Latvijas mača teksta tiešraidi:

Eiropas čempionāta kvalifikācija futbolā: Horvātija - Latvija

Spēle noslēgusies! Latvija piedzīvo graujošu zaudējumu.

Pamatlaiks šajā mačā noslēdzies. Kompensācijas laiks - 4 minūtes.

https://twitter.com/kajbumba/status/1700245283785802068

https://twitter.com/kajbumba/status/1700242792771981694

Horvātija - Latvija 5:078' - Latvijas aizsardzība zem katras kritikas. Kā nazis caur sviestu cauri aizsargiem izskrien Mario Pašaličs, viņam diezgan viegli gūstot piektos vārtus.

Horvātija - Latvija 4:068' - Latvija nekontrolē savu vārtu priekšu, un pēc brīvsitiena nepiesegts soda laukumā ir Kramaričs, kurš gūst mājinieku ceturtos vārtus.

64' - Laba izdevība Jānim Ikauniekam, kurš paliek nepieskatīts pie pretinieku vārtiem.Horvāti ir nomainījuši vairākus sākumsastāva futbolistus, spēle ir iegājusi mierīgākā gultnē.

https://twitter.com/cervi_pidocchio/status/1700236947673718899

58' - Neilgi pēc nākšanas laukumā laba iespēja gūt vārtus ir Krollim. Viņš no labā flanga saņem centrējumu no Alvja Jaunzema, padodas spēcīgs sitiens ar galvu, taču vārtsargs ar to tiek galā.

55' - Savainoto Robertu Savaļnieku nomaina Raimonds Krollis.

https://twitter.com/kajbumba/status/1700235089739755698

53' - Pēc Latvijas mēģinājuma iekarot vārtus ļoti bīstama situācija padodas jau Horvātijai. Ne pārāk spēcīgu Ivanušeca sitienu atvaira Puriņš.

52' - Viens no ārkārtīgi retajiem Latvijas uzbrukumiem. Savaļnieks izpilda brīvsitienu teju no centra, soda laukumā meklē Antoniju Černomordiju, taču nesekmīgi.

49' - Horvātijas zvaigzne Luka Modričs teju gūst vārtus. Viņš soda laukumā izpilda sitienu, to atvaira Puriņš, bet bumba pēc tam atsitas pret vārtu konstrukciju.

Horvātija - Latvija 3:0, otrais puslaiks sācies!

https://twitter.com/BFlatviski/status/1700232067064148261

https://twitter.com/ilvarslv/status/1700231884007932225

Horvātija - Latvija 3:0, noslēdzies 1. puslaiks.Latvijai pamatīga suta Rijekā. Priekšā vēl sarežģītas 45 minūtes.

45+1' - Horvātija tuvu saviem ceturtajiem vārtiem mačā. Ļoti bīstamu tālsitienu izpilda Perišičs, bumba tikai nedaudz aizspurdz garām Puriņa sargātajiem vārtiem.

Horvātija - Latvija 3:044' - No kreisā flanga soda laukumā ieskrien Perišičs, kurš veic lielisku piespēli caur aizsargiem, Petkovičam atliek tikai pieskarties bumbai, lai gūtu savus otros vārtus mačā.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1700229324668801360

40' - Latvijai viena no retajām iespējām pie pretinieku vārtiem. Tiesneši fiksē pārkāpumu pie stūra sitiena karodziņa. Roberta Savaļnieka centrējums mērķi neatrod, pēc tam vārtsargs likvidē jebkādus draudus.

38' - pirmais puslaiks tuvojas beigām. Pa Latvijas vārtiem bijuši 12 sitieni, pa Horvātijas - viens...

29' - Lieliska iespēja Latvijai! Roberts Uldriķis aizskrien pretuzbrukumā uz Horvātijas vārtiem, taču viņa sitienu atvaira horvātu vārtsargs Dominiks Livakovičs.

26' - Horvātijai bīstams uzbrukums, Puriņš atsit spēcīgu Andreja Kramariča sitienu no labā flanga. Latvijai ārkārtīgi reti izdodas šķērsot centra līniju.

https://twitter.com/LV_footballnews/status/1700224825883562266

21' - Vārtsargs Nils Toms Puriņš vietā pēc Josipa Juranoviča sitiena. Kaut arī horvāti laukumā dominē un tikpat kā neatdod bumbu, bīstamu vārtu gūšanas iespēju nav daudz.

20' - Latvijai šobrīd laukumā neizdodas nekas. Horvāti bumbu kontrolē 80% laika.

https://twitter.com/LV_futbols/status/1700222233300406284

https://twitter.com/kajbumba/status/1700221710631317866

Horvātija - Latvija 2:013' - Horvātu iespaidīgais pārsvars laukumā atspoguļojas arī rezultātā uz tablo. Ilgstošs mājinieku uzbrukums, pieredzes bagātais Ivans Perišičs izpilda centrējumu no kreisā flanga. Sākumā aizsargi ar to tiek galā, bet pirmais pie atlēkušās bumbas ir Luka Ivanušecs.

11' - Pirmās desmit minūtes aizvadītas. Horvātijai arī pēc vārtu guvuma izteikts pārsvars, Latvija vēl neko nav izveidojusi. Nākas teju tikai aizsargāties.

Horvātija - Latvija 1:03' - Mājinieki jau mača trešajā minūtē atklāj dueļa rezultātu. Tiešo brīvsitienu skaisti realizē Bruno Petkovičs, vārtsargs Nils Toms Puriņš ir bezspēcīgs.

Horvātija - Latvija, abu komandu divcīņa Rijekā ir sākusies! Tribīnes aizpildītas, līdzjutēji dzied dziesmas.

Ar Horvātijas valstsvienību Latvijas futbolisti līdz šim oficiālajos turnīros aizvadījuši četras spēles un visās zaudējuši, gūto un zaudēto vārtu attiecībai esot 1:10.

Savukārt spēcīgā Horvātija pret Latviju laukumā dosies ar šādu starta sastāvu.https://twitter.com/HNS_CFF/status/1700201302897156409

Latvijas izlases starta vienpadsmitnieks!https://twitter.com/kajbumba/status/1700200140030542286

Latvijas futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikāciju sākusi ar cienījamiem zaudējumiem pret spēcīgiem pretiniekiem, taču tabulā par to punktus nedod. Arī šovakar sagaida nopietns pārbaudījums.