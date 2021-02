Pētījums: Katarā būvniecībā pirms Pasaules kausa bojā gājuši vairāk nekā 6500 viesstrādnieku

Gatavojoties 2022. gada Pasaules kausa finālturnīram futbolā, dažādos celtniecības darbos Katarā bojā gājuši vairāk nekā 6500 viesstrādnieku, liecina "The Guardian" veiktais pētījums.

2010. gada decembrī Katara ieguva tiesības rīkot 2022. gada Pasaules kausa finālturnīru, līdz ar to pasaules bagātākajā valstī sākās vērienīga gatavošanās vieniem no pasaules lielākajiem sporta forumiem. Plānots, ka Katarā spēles notiks astoņos stadionos. Lielākā daļa no astoņiem stadioniem būs jauni, bet pārējos notiek ievērojami rekonstrukcijas darbi. Ik pa laikam medijos bijušas publikācijas par sliktajiem darba apstākļiem un letāliem gadījumiem stadionu celtniecības gaitā.

"The Guardian" apkopotie no dažādām valstu iestādēm iegūtie dati liecina, ka katru nedēļu Pasaules kausa sagatavošanās darbos bojā iet 12 viesstrādnieku no Indijas, Pakistānas, Nepālas, Bangladešas un Šrilankas. Indijas, Bangladešas, Nepālas un Šrilankas pārstāvji informējuši par 5927 letāliem gadījumiem Katarā laika periodā kopš 2010. gada decembra. Savukārt Pakistāna informējusi par 824 nāves gadījumiem.

Reālais bojā gājušo cilvēku skaits ir vēl lielāks, prognozē "The Guardian". Šajos rādītājos nav apkopoti dati no citām valstīm, piemēram, Filipīnām un Keniju, kuru iedzīvotāji masveidā devušies strādāt uz Kataru pirms Pasaules kausa finālturnīra. Tāpat pētījumā nav iekļauti dati par 2020. gada pēdējiem mēnešiem.

Gatavošanās Pasaules kausam nozīmē ne tikai futbola stadionu celtniecība, bet arī ievērojama infrastruktūras attīstība. Katarā tiek celta jauna lidosta, iespaidīgas šosejas, sabiedriskā transporta ceļi, viesnīcas un pat nelielas pilsētas, lai pasaules bagātākā valsts grandiozu sarīkotu pasaules futbola lielākos svētkus.

Lai gan nāves gadījumos netiek minēts tiešais iemesls un konkrētā darba vieta vai darba specifika, lielākā daļa noteikti ir saistīta ar Pasaules kausa finālturnīru, norādījis advokātu grupas "FairSquare Projects" pārstāvis Niks Makgīhans. "Lielākā daļa viesstrādnieku, kuri gājuši bojā kopš 2011. gada, tur atradās tikai tādēļ, ka Katara ieguva tiesības rīkot finālturnīru," skaidro Makgīhans.

Bojā gājušo cilvēku piederīgo advokāti norāda, ka lielākā daļā gadījumu nāves cēlonis ir "dabīga nāve", pārsvarā saistīta ar pēkšņu sirds apstāju vai elpošanas problēmām. Speciālisti norāda, ka šādu iemeslu parasti norāda bez autopsijas veikšanas, nesniedzot arī leģitīmu mediķu slēdzienu.