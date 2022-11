Piešķirt Katarai tiesības rīkot Pasaules kausu bija kļūda, atzīst Blaters

Piešķirt iespēju rīkot eksotiskajai Katarai šī gada Pasaules kausa izcīnu futbolā bija kļūda, atzinis bijušais Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Zeps Blaters (attēlā), kura tiešā pārraudzībā finālturnīra organizēšana tika piešķirta tieši šai valstij.

Tieši no Blatera kā tā brīža FIFA prezidenta visa pasaule 2010. gadā uzzināja, ka 2022. gada Pasaules kausa rīkošanas tiesības piešķirtas Katarai. Tā FIFA izpildkomitejas balsojumos apsteidza ASV, Dienvidkoreju, Japānu un Austrāliju, taču jau diezgan ātri parādījās runas par iespējamu korupciju.

Pats Blaters 2015. gadā neilgi pēc pārvēlēšanas izvēlējās atstāt FIFA prezidenta amatu. Uz viņu gulstas milzīga korupcijas ēna, bet šovasar kopā ar bijušo Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) prezidentu Mišelu Platinī viņš tika attaisnots saistībā ar aizdomīgiem darījumiem abu starpā.

Nu Blaters pavēstījis, ka Katara ir pārāk maza valsts, lai uzņemtu Pasaules kausu. To viņš norādījis Šveices laikrakstam "Tages Anzeiger".

"Futbols un Pasaules kauss ir pārāk liels šai valstij," paudis Blaters, kurš pats esot balsojis par ASV un vaino tieši Platinī balsojuma nosliekšanā par labu Katarai. "Tā bija slikta izvēle, un kā tā brīža FIFA prezidents biju par to atbildīgs. Pateicoties četrām balsīm no Platinī un viņa UEFA komandas, Pasaules kausa rīkošana tika uzticēta Katarai, ne ASV. Tā ir patiesība."

Šī gada Pasaules kauss pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē notiks Tuvajos austrumos, turklāt, lai izvairītos no pārāk karstiem laikapstākļiem, tas no vasaras pārcelts uz ziemu un norisināsies no 20. novembra līdz 18. decembrim.

Katara ir saņēmusi lielu kritiku par tās cilvēktiesību pārkāpumiem, slikto izturēšanos pret imigrantu strādniekiem un nostāju attiecībā pret homoseksuālismu.