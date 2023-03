Podkāsts 'Bufete': Kroļļa pāreja un Valmieras miljoni – vai Latvijas futbola klubi sākuši pelnīt?

Nesen futbola sabiedrību pacēla spārnos vēsts par Raimonda Kroļļa pārcelšanos no Valmieras uz Itālijas A sēriju. Vai pēdējā laika darījumi liek secināt, ka Virslīga ir pamanīta arī lielākos futbola tirgos, vai tomēr aizvien jāuzdod jautājums: ar kādu mērķi Latvijā vispār pastāv profesionāli futbola klubi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Profesionālā sporta monarhija ir labi zināma: karaliene vieglatlētika un karalis futbols. Pie mums karaļpāris dzīvo klētiņā un pārtiek pārsvarā no svaiga gaisa un mīlestības, taču scepteris lombardā vēl nav nodots, un reizēm pat izdodas sarīkot arī kādu balli. Proti, Latvijas futbola izlase pulcējusies kopā, lai šonedēļ aizvadītu pārbaudes spēli Īrijā, bet jau pēc nedēļas sāks "Euro'2024" kvalifikāciju – ar maču Velsā. Tāpēc šoreiz "Bufetes" viesa krēslā – britu futbola eksperts Kaspars Gorkšs.

Bet parunāsim ne tikai par Latvijas izlasi, bet lielākotiies par pēdējo gadu pozitīvāko notikumu pašmāju futbolā – spēlētāja pāreju no Virslīgas pa tiešo uz Eiropas Top-5 līgu. Runa, protams, par Raimonda Kroļļa pārcelšanos no Valmieras uz Itāliju. Kādas ir Raimonda iespējas nostiprināties šajā līmenī, kādu apstākļu kopumu šodien sevī iekļauj Itālijas futbols, kāpēc Valmierai izdevās nošaut uzreiz divus zaķus, kamēr ambiciozākie klubi šauj ar tukšām patronām, un galu galā – kam tad spēlē futbolu Latvijas klubi – par to visu "Bufetes" otrās sezonas sestajā epizodē.

"Bufete" ir podkāsts par sportu, kas pulsē ar regularitāti reizi nedēļā un ko veido Latvijas sporta saimniecībā labi atpazīstamas mediju personības – Ingmārs Jurisons un Jānis Janševics. Aicinot studijā arī trešo sarunu biedru, podkāsta viesi, katrā no epizodēm apmēram stundas garumā apspriež Latvijas un pasaules sporta aktualitātes. Audio versijā podkāstu iespējams klausīties arī "Spotify" un "Apple Podcasts" platformās.