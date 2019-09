Portāls: Arestēts skandalozi slavenais Oļegs Gavrilovs

Šonedēļ arestēts futbolā skandalozi zināmais Oļegs Gavrilovs, vēsta Daugavpils portāls "gorod.lv".

Gavrilovu aizturējuši Valsts policijas pārstāvji, veicot starptautisku operāciju. Gavrilovs aizturēts saistībā ar futbola spēļu rezutātu iespējamu ietekmēšanu.

Gavrilovam piemērots drošības līdzeklis - arests, vēsta "gorod.lv".

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka Gavrilovs arestēts šīs nedēļas sākumā.

Ja apstiprināsies informācija par Gavrilova arestēšanu, šobrīd viņam var izvirzīt apsūdzības jau pēc jaunā likuma panta - par spēļu rezultātu ietekmēšanu. Pēc šī panta pagaidām nevienam Latvijā apsūdzības nav izvirzītas.

Bijušā Daugavpils futbola kluba "Dinaburg" prezidents Oļegs Gavrilovs par spēļu rezultātu ietekmēšanu kopš 2009. gada rudens diskvalificēts uz mūžu no Latvijas futbola, bet tas viņam nav liedzis aktīvi līdzdarboties Latvijas futbola dzīvē turpmākos gados.

2014. gada rudenī Gavrilovu un vēl vairākus cilvēkus aizturēja policija. Pēc izmeklēšanas kriminālvajāšana tika uzsākta pret Gavrilovu un toreizējo Daugavpils "Daugava" direktoru Jevgeņiju Klopovu.

Gavrilova un Klopova lietas skatīšana Daugavpils tiesā rit diezgan gausi un tās turpinājums nav prognozējams.

Šobrīd Latvijas likumdošana paredz sodu par sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu, tomēr šie sodi stājās spēkā jau pēc Daugavpils "Daugava" skandāla, tāpēc pašreizējā lietā apsūdzētajiem ir piemēroti citi sodi. Abi divi šobrīd lietā apsūdzētie – Gavrilovs un Klopvs – apsūdzēti pēc krimināllikuma 179. panta trešās daļas un 218. panta otrās daļas.

179. panta trešā daļa paredz, ka "par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās". Savukārt 218. panta otrā daļa nosaka, ka "par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem".

ONAP veiktajā izmeklēšanā konstatējusi, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulācijas rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus lielā apmērā – gandrīz 48 tūkstošus eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka 1966. un 1983. gadā dzimušie vīrieši, visticamāk, piesavinājušies kluba naudu 284 tūkstošu eiro apmērā. Šo naudu futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no Eiropas Futbola asociācijas.