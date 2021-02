'Porto' ar teicamiem puslaiku sākumiem pārsteidz 'Juventus'; 'Borussia' pieveic 'Sevilla'

Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas pirmajā astotdaļfināla spēlē trešdien uzvaru savā laukumā izcīnīja "Porto" un viesos - Dortmundes "Borussia".

"Porto" mājās ar 2:1 (1:0) apspēlēja Turīnas "Juventus".

Jau otrajā minūtē "Porto" spēlētājs Mehdi Taremi saņēma bumbu, vienam no aizsargiem nesekmīgi cenšoties to apturēt izklupienā, un raidīja to vārtos, panākot 1:0 mājinieku labā. Savukārt 35.minūtē viesi bija spiesti veikt pirmo maiņu, jo pēc sadursmes maču turpināt nespēja Džordžio Kjelīni, viņa vietā laukumā nākot Meriham Demiralam.

41.minūtē laba iespēja gūt vārtus bija "Juventus" spēlētājam Adrianam Rabio, taču mājinieku vārtsargs Agustīns Marčesins viņa sisto bumbu atvairīja.

Arī otrā puslaika sākums neveiksmīgs izrādījās viesiem. Jau 46.minūtē Musa Marega izbrīvēja vietu soda laukumā, saņēma Vilsona Manafas piespēli un raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:0.

Tad 52.minūtē Seržiu Oliveiras sitienu brīnumainā kārtā atvairīja viesu vārtsargs Vojcehs Ščesnijs, bet 30 minūtes vēlāk Turīnas futbolisti vienus ļoti svarīgus vārtus atguva. Ātrajā uzbrukumā pēc piespēles no kreisās puses Federiko Kjeza uz pretkustību noķēra mājinieku vārtsargu, ne pārāk spēcīgi, bet precīzi raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī.

Vēl mača noslēgumā Krištianu Ronaldu krita mājinieku soda laukumā ne bez mājinieku aizsarga palīdzības, taču arbitrs nereaģēja un 11 metru soda sitienu nepiešķīra.

Otrā mačā "Sevilla" ar 2:3 (1:3) piekāpās Dortmundes "Borussia".

Mājinieki gan izvirzījās vadībā septītajā minūtē pēc Suso sitiena no soda laukuma stūra. Tomēr pēc tam 24 minūšu laikā trīs vārtus guva viesi, 19.minūtē izceļoties Mahmudam Dahudam, bet 27. un 43.minūtē vārtus gūstot Ērlingam Brautam Holannam.

84.minūtē Lūks de Jongs pēc brīvsitiena samazināja deficītu līdz vienu vārtu lielumam - 2:3.

Spēles beigas bija saspringtas. Vislabākās izredzes gūt vārtus bija mājiniekiem, kad kompensācijas laika ceturtajā minūtē viesu soda laukumā krita de Jongs, taču tiesnesis 11 metru soda sitienu nepiešķīra. Epizode ar to nebeidzās, jo de Jongam vajadzēja ārsta palīdzību. Tika lūgta arī videotiesneša palīdzība, un kompensācijas laika piektajā minūtē tika nolemts, ka 11 metru soda sitiens nav jāpiešķir.

Vēl mača kompensācijas laika piektajā minūtē tiesnesis paspēja parādīt dzelteno kartīti mājinieku trenerim Hulenam Lopetegi un nosvilpt mača beigu signālu.

Jau ziņots, ka pirmajās astotdaļfināla spēlēs otrdien PSG viesos ar 4:1 (1:1) uzvarēja "Barcelona", bet Budapeštā "Liverpool" ar 2:0 (0:0) pārspēja "Leipzig" no Vācijas.

Astotdaļfināla pirmās spēles paredzētas 16., 17., 23. un 24.februārī, bet atbildes mači gaidāmi 9., 10., 16. un 17.martā.

Ceturtdaļfinālā iekļūs tā komanda, kas divu spēļu summā izcīnīs uzvaru. Ceturtdaļfinālu un pusfinālu izloze paredzētas 19.martā.

Fināla spēle Stambulā plānota 29.maijā. Turcijas galvaspilsētā Čempionu līgas finālam bija jānotiek jau pērn, bet Covid-19 izplatības dēļ izšķirošās spēles tika aizvadītas Lisabonā.