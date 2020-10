'Porto' treneris sašutis par Treimaņa vājo tiesāšanas līmeni

Portugāles futbola čempiones "Porto" galvenais treneris Seržio Konsisau pēc zaudējuma UEFA Čempionu līgas spēlē pret "Manchester City" neslēpa sarūgtinājumu par latviešu tiesneša Andra Treimaņa vājo darbību.

"Porto" mačā zaudēja ar 1:3. Treimanis bija spēles galvenais tiesnesis, laukuma sānu līnijās viņam asistēja Haralds Gudermanis un Aleksejs Spasjoņņikovs, bet Aleksandrs Golubevs bija ceturtais tiesnesis. Latvijas tiesnešu brigāde UEFA Čempionu līgas grupu turnīra spēli tiesāja pēc divu gadu pārtraukuma, bet regulāri tiesā citus augsta līmeņa Eiropas mačus.

Treimanis mačā parādīja sešas dzeltenās kartītes (piecas no tām Mančestras futbolistiem), kā arī vienreiz norādīja uz 11 metru soda sitienu, ko "Manchester City" labā realizēja Serhio Agvero.

Tomēr "Porto" treneris pēc mača zaudējumā daudz vainoja tieši Treimani, kurš nav bijis gatavs tik augsta līmeņa spēlei. Konsisau uzskata, ka spēles 17. minūtē pēc ilgstošas VAR pētīšanas nebija jāpiešķir 11 metru soda sitiens, jo pirms tā pārkāpumu izdarīja Mančestras futbolists Ilkejs Gundogans. Tāpat, pēc Konsisau domām, nebija jāfiksē pārkāpums 65. minūtē, kad no soda sitiena precīzi sita Gundogans.

"Tiesāšana ir viena no svarīgākām lietām, un domāju, ka nebijām pelnījuši tik vāju soģu brigādi. Ja runājam par spēli, tad pirmajā puslaikā "City" bija problēmas. Es runāju ne tikai par mūsu aizsardzību, bet arī par uzbrukumu. Par spīti (sliktai) tiesāšanai, mēs nospēlējām labi. Uzskatu, ka rezultāts nav godīgs," pēc mača savu viedokli pauda "Porto" treneris.

Pēc futbola spēlēm bieži zaudējušās komandas fani daudz kritikas velta tiesnešiem, saskatot negodīgu rīcību. Arī Treimanis ar saviem palīgiem izpelnījās "Porto" fanu dusmu izvirdumu pēc spēles. Daži Portugāles futbola fani sociālajos tīklos, izmantojot "Google Translate", izvēlējušies dusmas un rupjības ierakstīt latviešu valodā.

Remember the name! Andris Treimanis! — Luís (@_S1uL) October 21, 2020

Goodnight to everyone except Andris Treimanis pic.twitter.com/oc8OOpNubu — Portista (@FCPortoGlobal) October 21, 2020

Andris Treimanis is a shameful referee. The champions league deserve better @UEFAcom @UEFA @ChampionsLeague — Carlos Peixoto (@CarlosPxt76) October 21, 2020

Andris Treimanis + Ceferin = Corruption #UefaMafia — PeterDracarys 🖕 (@PeterDracarys) October 21, 2020

@ChampionsLeague

Very bad Andris Treimanis

👎👎👎👎👎👎 First goal of Manchester City

Penalty❌

Fault for Oporto✔️ Second goal of Manchester city

Fault ❌

Ball for Oporto ✔️@UEFA what are you doing?

This is not a pretty game for the referee!!!

Bad bad bad — José (@j_gon_m) October 21, 2020

@uefa this referee from Latvia Andris Treimanis 🤡 is very very weak..... — Juca Soare5 (@JucaSoare5) October 21, 2020