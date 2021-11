Portugāles futbola klubs omikrona paveida dēļ spēli aizvada nepilnā sastāvā

Portugālē profesionālā futbola komandā Lisabonas "Belenenses" 13 cilvēkiem atklāta inficēšanās ar koronavīrusa omikrona paveidu, pirmdien paziņojis Nacionālais veselības institūts. Komanda šī iemesla dēļ sestdien laukumā devās vien ar deviņiem futbolistiem.

Viens no saslimušajiem no Lisabonas kluba "Belenenses" nesen atgriezies no Dienvidāfrikas, kur pirmo reizi tika atklāts omikrona paveids. Pārējie saslimušie nav bijuši Dienvidāfrikā, kas vedina domāt, ka šis varētu būt viens no pirmajiem omikrona lokālās transmisijas gadījumiem ārpus Dienvidāfrikas.

Cilvēkiem, kas bijuši kontaktā ar saslimušajiem, dots rīkojums ievērot izolāciju neatkarīgi no vakcinācijas statusa. Viņiem tiks regulāri veikti Covid-19 testi, paziņoja institūts.

Klubā kopumā konstatēti 17 inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu. Pozitīvi pārbaužu rezultāti bijuši arī četriem treneriem, atklājis klubs.

Vēl sestdien "Belenenses" komanda bija spiesta Portugāles augstākās līgas spēlē pret spēcīgo Lisabonas "Benfica" komandu doties laukumā ar deviņiem spēlētājiem. Kā laukuma spēlētājs spēlē piedalījās rezerves vārtsargs Žuau Monteiru.

"Benfica" komanda pirmo 45 minūšu laikā guva septiņus vārtus, panākot vadību 7:0. Savukārt mājinieku kluba rindās spēli neturpināt lēma trīs spēlētāji, kas piespieda tiesnešiem maču apturēt, jo klubam laukumā nebija mačam nepieciešamie septiņi futbolisti.

Omikrona paveidu pirms dažām dienām identificēja zinātnieki Dienvidāfrikā un par to joprojām zināms maz. Tomēr daudzas valstis steidzas rīkoties.