Portugāles futbolisti kvalificējas Eiropas čempionāta finālturnīram

Portugāles, Slovākijas un Islandes vīriešu futbola izlases pirmdien svinēja uzvaru 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos.

Portugāle savā laukumā ar 9:0 (4:0) sagrāva Luksemburgu, tiekot pie savas lielākās uzvaras vēsturē, bet Slovākija ar 3:0 (3:0) - Lihtenšteinu.

Portugāļiem pa diviem vārtiem guva Gonsalu Inasiu, Gonsalu Ramoss un Diogu Žota, pa vieniem - Rikardu Orta, Brunu Fernandešs un Žuāns Fēlikss.

