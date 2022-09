Portugāles futbolisti pārliecinoši uzvar Čehiju; Šveice pārspēj Spāniju

Portugāles vīriešu futbola izlase sestdien svinēja uzvaru UEFA Nāciju līgas A līgas grupas mačā, pie panākuma augstākajā līmenī tiekot arī Šveicei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portugāle viesos ar rezultātu 4:0 (2:0) uzvarēja Čehiju.

Spēles 14.minūtē portugāļi piedzīvoja nelielu izbīli, jo Čehijas izlases vārtsargs Tomāšs Vaclīks, cenšoties izsist bumbu, pārsita degunu viesu spožākajai zvaigznei Krištianu Ronaldu, kurš gan varēja turpināt maču.

Cīņas 33.minūtē uzbrukuma noslēgumā Portugāles izlases aizsargs Djogu Dalo no tuvas distances panāca 1:0. Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Mariu Rui piespēles gar vārtiem Brunu Fernandešs dubultoja portugāļu pārsvaru. Turpinājumā pēc Ronaldu spēles ar roku uz Portugāles vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru Patriks Šiks nerealizēja, sitot bumbu pāri vārtiem.

Otrajā puslaikā pēc nospēlētām septiņām minūtēm Dalo ar tālu sitienu nostiprināja Portugāles izlasei vadību, bet astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc stūra sitiena Ronaldu ar galvu pagarināja bumbas lidojuma virzienu un Djogu Žota panāca 4:0.

Tikmēr Šveice Saragosā ar 2:1 (1:0) pārspēja Spāniju.

Pirmajā puslaikā vienīgie vārti tika gūti 21.minūtē, kad pēc stūra sitiena Manuels Akandži ar galvu sita bumbu pret zemi, tai ielidojot tīklā.

Otrajā puslaikā, 55.minūtē, Marko Asensio ar piespēli atrada Žordi Albu, kurš pēc ielaušanās soda laukumā trieca bumbu mērķī. Trīs minūtes vēlāk pēc vēl viena stūra sitiena Akandži pāradresēto bumbu vārtos ieraidīja Brīss Embolo, kurš atguva Šveicei vadību.

A2 grupā pirms pēdējās kārtas Portugālei ir desmit punkti, Spānijai astoņi, Šveicei seši un Čehijai - četri.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs norit trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.