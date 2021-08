PSG noraida Madrides 'Real' 160 miljonu eiro lielo piedāvājumu par Mbapē

Francijas futbola čempionāta grands Parīzes "Saint-Germain" (PSG) saņēmis 160 miljonu eiro lielu piedāvājumu no Madrides "Real" par uzbrucēju Kilianu Mbapē, taču to bez lielas vilcināšanās noraidījusi, raksta portāls ESPN, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas to apstiprinājuši.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cits medijs "goal.com" ziņo, ka "Real" ir pārliecināta, ka Mbapē nepagarinās līgumu ar PSG, ar kuru viņam līgums noslēdzas pēc šīs sezonas. Tāpēc Madrides klubā noskaņojums esot optimistisks par iespējām iegūt ļoti talantīgo uzbrucēju no Francijas.

Tiesa, pārrunas par Mbapē iegādāšanos jau šajā transfēru logā būs grūtas, tomēr "Real" centīsies pārliecināt PSG. ESPN rīcībā esošie avoti Francijā ziņo, ka Madrides klubam savs piedāvājums būs jāpalielina līdz 200 miljoniem eiro.

Parīzes klubs cerēja, ka Lionela Mesi pievienošanās varētu pārliecināt Mbapē palikt Parīzē, tomēr pagaidām tas neesot devis cerēto efektu.

Savukārt Madrides kluba vadība jau ilgāku laiku strādā pie plāna Mbapē iegūšanai. "Real" nevēlas ar savām darbībām nokaitināt PSG vadību, tāpēc gaidīja signālu no Mbapē, lai ķertos pie centieniem viņu iegūt savā rīcībā.

22 gadus vecais Mbapē PSG rindās spēlē kopš 2018. gada un 174 spēlēs visos turnīros viņš guvis 133 vārtus.