Pučinsks par U-17 izlases panākumu: puiši rādīja kvalitatīvu sniegumu

Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pēdējā spēlē ar kvalitatīvu sniegumu panāca vēlamo rezultātu, uzsver valstsvienības galvenais treneris Jurģis Pučinsks.

Latvijas U-17 futbolisti otrdien 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas noslēdzošajā spēlē Gēteborgā cīnījās neizšķirti 2:2 ar vienaudžiem no Zviedrijas, izcīnot ceļazīmi uz elites kārtu, kurā spēlēs 32 kontinenta spēcīgākās valstsvienības.

Pučinsks intervijā Latvijas Futbola federācijai (LFF) stāsta, ka izlase rēķinājusies ar to, ka labvēlīga rezultāta panākšanai būs nepieciešami vārti. Izrietot no tā, treneru kolektīvs izvēlējies ļoti aktīvu stratēģiju šai spēlei, tostarp arī uzbrūkošāku sastāvu.

"Domāju, pretinieks to ne pārāk gaidīja. Tāda bija mūsu iecere. Skaidrs, ka tās īstenošanai puišiem bija jāpaveic liels darba apjoms, bija nepieciešama pārvietošanās, skriešana, mobilitāte – daudz pie tā strādājām, un, kas svarīgi, puiši ļoti labi to uztvēra, visu informāciju, ko viņiem devām, uzsūca. Bija svarīgi ievērot arī spēles balansu, lai mēs nejoztu šurpu turpu bez jēgas, lai mēs gan savlaicīgi atgrieztos pozīcijās un būtu gatavi zemajam blokam, gan gaidītu savas iespējas," stāsta Pučinsks.

Futbolistiem bija uzdevums pie pirmās izdevības presingot pretinieku. Pučinsks ir gandarīts, ka futbolisti to ļoti labi uztvēra un arī izpildīja.

"Zinājām, pret ko spēlēsim, ka pretiniekiem ir individuāli spēcīgi izpildītāji. Taču man personīgi vissvarīgākais ir tas, ka ar kvalitatīvu sniegumu panācām vēlamo rezultātu. Spēles kvalitāte gandarīja. Puiši malači," uzsver U-17 izlases treneris.

Reinis Pāls pret Lietuvu spēlēja kā uzbrucējs, bet pret Zviedriju bija viens no centra pussargiem. Treneriem plāns bija laukumā sūtīt pašu spēcīgākos futbolistus, tādēļ dažiem spēlētājiem bija jāpiemeklē mazliet citas funkcijas.

"Pret Lietuvu komandai nevarēja pievienoties Kristaps Grabovskis, tāpēc toreiz izmantojām Reini kā uzbrucēju. Tagad pret zviedriem gribējām izmantot visus trīs uzbrucējus. Viņi visi ir spēcīgi futbolisti. Pāla funkcijas bija tādas, ka viņš faktiski bija trešais uzbrucējs, kurš darbojas no laukuma dziļuma. Un viņš to arī ļoti labi un efektīvi izdarīja. Spēlējām ar diviem centra pussargiem, no kuriem viens bija izteikti uzbrūkošs, otrs bija atbildīgs par balansu aizsardzībā," sastāva izvēli skaidro Pučinsks.

Pēc pirmā puslaika Latvija bija iedzinējos ar 0:2 – rezultātu, kāds nederēja nākamā posma sasniegšanai.

"No savas pieredzes varu teikt, ka tas ir ļoti slidens rezultāts. Vieni vārti var mainīt spēles ritējumu. Gūti vārti vieniem dod emocionālu pacēlumu, otriem – nervozitāti. Par to arī teicu puišiem – vajadzīgi vieni vārti, lai atgrieztos spēlē. Tas arī izdevās, guvām vārtus, un zviedri, teiksim tā, nebija tam gatavi. Mēs savukārt bijām uz viļņa, turpinājām pildīt spēles plānu, un ar savām aktīvajām darbībām, ar presingu piespiedām viņus kļūdīties, pēc kā guvām otros vārtus," atceras Pučinsks.

Zviedriem šī mača rezultāts neko neizšķīra, taču sākumsastāvā bija daudz to pašu spēlētāju, kuri ar 8:0 sagrāva Lietuvu.

"Analizējām pretiniekus, skatījāmies, kā viņi spēlēja ar čehiem un lietuviešiem, un tajās spēlēs zviedri spēlēja ļoti pārliecinoši un mierīgi. Mēs ar savu aktivitāti neļāvām viņiem būt savā komforta zonā. Ja viņiem ļauj spēlēt, viņi izvērš ļoti kvalitatīvu kombinacionālo spēli un sagādā daudz problēmu, mierīgi kontrolē bumbu, veido iespējas. Mēs viņiem to neļāvām. No savas puses viņi centās spēlēt savu futbolu, taču mēs to viņiem neļāvām," stāsta Pučinsks.

Šajā kvalifikācijā treneris vēlas izcelt komandas progresu – gan kopīgo, gan individuālo.

"Priecē tas, kā komanda uztver informāciju un prasības, mūsu iestrādnes. Ir ļoti spēcīgi futbolisti, plus viņi atbildīgi izpilda treneru ieceres, pievienojot tam arī savu radošo devu – paldies puišiem par to. Viņi ir baigie malači," atzīmē Pučinsks

Latvijas U-17 izlasē, kas Jelgavā uzsāka 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas kārtas turnīru, tika konstatēti četri saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Turpmāka komandas dalība sacensībās, ņemot vērā veselības riskus dalībniekiem, bija neiespējama. Tāpēc izlase paredzētajās 26. un 29.septembra spēlēs pret Zviedriju un Lietuvu laukumā nedevās.

Pirmajā spēlē Jurģa Pučinska vadītā komanda ar 0:1 zaudēja vienaudžiem no Čehijas. Otrais mačs norisinājās 31.oktobrī Jelgavā un tajā Latvija ar 4:1 pieveica lietuviešus.

Atlases turnīra elites kārtai kvalificējās grupas pirmo divu vietu ieguvēji, kā arī vēl četras no trešo pozīciju ieguvējām, kurām būs labākie rezultāti mačos pret savas apakšgrupas divām labākajām komandām. Kopumā tika izspēlēti 13 kvalifikācijas kārtas turnīri.

Elites kārtas turnīrā nākamā gada martā sacentīsies 32 izlases, sadalot 15 ceļazīmes uz finālturnīru, kas maijā risināsies Izraēlā.