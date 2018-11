Pukinsks: LFF meklē 'pašu labāko risinājumu' virslīgas komandu skaitam

Latvijas Futbola federācija (LFF) lēmumu par virslīgas komandu skaitu nākamajā sezonā vēl nav pieņēmusi, jo meklē pašu labāko risinājumu, sarunā atklāja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Kā ziņojām, LFF ceturtdien valdes sēdē Astanā pirms Latvijas un Kazahstānas valstsvienību savstarpējās spēles UEFA Nāciju līgā nolēma jautājumu par komandu skaitu virslīgā pieņemt novembra izskaņā.

"Vēlamies šo jautājumu izskatīt operatīvi pēc spēles ar Andoru, kad visi valde būtu pilnā sastāvā vai tuvu tam. Tas ir gana būtisks jautājums Latvijas futbolam. Tāpat ir vēlme izdiskutēt komandu skaitu virslīgā saistībā ar dublieru čempionātu un pirmo līgu - kā viens otru šie turnīri ietekmētu. Tāpēc šoreiz nebija steigas pieņemt gala lēmumu, kuram jābūt izsvērtam, nepalaižot garām kādas nianses," skaidroja Pukinsks.

Zīmīgi, ka trešdien tika uzsāktas pārspēles par vietu nākamās sezonas virslīgas turnīrā, savā starpā tiekoties septītās vietas īpašniecei "Metta/Latvijas Universitāte" (LU) un "komanda.lv" pirmajā līgā otro vietu izcīnījušai "Super Nova", kur pirmajā mačā uzvaru ar 7:2 guva "Metta/LU". Ja virslīgā nākamsezon būs desmit komandas, var izrādīties, ka pārspēlēm lielas sportiskās jēgas nebūs.

Virslīgas klubi jau septembrī vienojās, ka komandu skaitam jābūt zināmam pirms pārspēļu organizēšanas.

"Saprotams, ka komandas un arī mēs gribētu to zināt gadu iepriekš, lai nākamā sezona būtu jau saplānota. Taču šis jautājums ietver arī izspēles sistēmu, asociācijā gatavoto spēlētāju principu un dublieru čempionātu. To visu kompleksi diskutējot, sastopamies ar to, ka šobrīd nevar pateikt, kurš no modeļiem ir īstais un pats labākais. Rodas jauni jautājumi un nepieciešama pārliecība par pieņemto modeli. Tas modelis, kuru apstiprināsim, būtu ne tikai uz nākamo gadu, bet vismaz uz trim sezonām, lai klubiem būtu ilgtermiņa skaidrība," stāstīja LFF ģenerālsekretārs.

Šobrīd tiek diskutēts par astoņām, deviņām vai desmit komandām, kā arī dažādām izspēles kārtībām.

"Tāpat svarīgs jautājums ir par pirmās līgas komandu skaitu un tās izspēles kārtību. Sakārtojot un pilnveidojot virslīgu, ļoti būtiski ir stiprināt arī pirmo līgu, lai komandas, kas iet uz augšu, būtu gatavas konkurēt virslīgā. Šobrīd nevaram nosaukt vienu konkrētu risinājumu, jo viedokļi atšķiras un ir diskusijas par iespējamiem modeļiem," atzīmēja Pukinsks.

LFF valde ceturtdien apstiprināja čempionātu sākuma datumus, kas paredz, ka virslīgas 2019.gada sezona sāksies marta otrajā nedēļas nogalē. Aizvadītajā sezonā pirmie mači tika aizvadīti marta un aprīļa mijā.

"Ir zināms, ka izlasei nākamajā gadā būs desmit oficiālās spēles, tāpēc bija vēlme atjaunot kārtību, kad pirms pirmās oficiālās valstsvienības spēles ir aizvadīti vismaz divi mači virslīgā. Lielākā daļa izlases futbolistu ir no virslīgas, tāpēc ir būtiski, lai viņiem sezona ir iesākusies un viņi ieguvuši spēļu praksi," teica Pukinsks.

Pirms tam oktobrī tika nolemts, ka līdz ar 2019. gada sezonu Latvijas futbolā tiks ieviests asociācijā sagatavota spēlētāja regulējums, kā arī, adaptējot pašreizējos virslīgas reglamenta noteikumus, laukumā būs jāatrodas vismaz sešiem asociācijā sagatavotiem spēlētājiem. Jebkādas citas izmaiņas, kas saistītas ar spēlētāju izmantošanas ierobežojumiem, virslīgas klubiem būs saistošas līdz ar 2020. gada sezonu.

Nākotnes izmaiņas spēlētāju izmantošanas ierobežojumos un kompleksos jautājumus par iespējamo virslīgas paplašināšanos, kā arī par izmaiņām zemāko līgu un dublieru čempionātos skata darba grupā, kuras sastāvu veido LFF prezidents Kaspars Gorkšs, LFF valdes locekļi Māris Verpakovskis, Artūrs Zakreševskis un Aleksandrs Isakovs, kā arī LFF administrācijas pārstāvji - ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks un sporta direktors Dainis Kazakevičs. Darba grupai šajā jautājumā novembra beigās jānāk klajā ar vienotu rekomendāciju LFF valdei.

Diskutējot par biedrības "Latvijas Futbola Virslīga" iepriekš pausto skatījumu uz virslīgas čempionāta tālākās attīstības plāniem un redzējumu par turpmāko sadarbības modeli ar LFF, federācija un LFF valde pauž gatavību turpināt aktīvu diskusiju par dažādiem ierosinājumiem, to realizēšanas iespējām un nepieciešamību. Tuvākajā laikā plānots uzklausīt arī visu Virslīgas klubu prezidentu skatījumu uz klubu mērķiem un līgas attīstību, lai vairotu LFF, līgas un klubu savstarpējās partnerattiecības.